„Kingmaker” prawicy wciąż się wstrzymuje. Nawrocki czeka, aż „PiS się porozrywa”

Karol Nawrocki na razie z dystansu obserwuje rozłam w PiS i nie zamierza angażować się w otwarty konflikt między Jarosławem Kaczyńskim a środowiskiem Mateusza Morawieckiego. Jak ocenia dr Bartosz Rydliński, dla prezydenta to jeszcze zbyt wczesny moment na bezpośrednie wejście do gry. Nawrocki ma jednak pilnować procesu, który może dać mu realny wpływ na układ sił po prawej stronie sceny politycznej.

Rozłam w PiS stał się faktem, a Nawrocki milczy. Czy prezydent wejdzie w grę?

— Do wyborów jest jeszcze zbyt daleko, żeby prezydent na tym etapie bezpośrednio się w to zaangażował — ocenia dr Bartosz Rydliński, politolog z UKSW, w rozmowie z RadioZET.pl.

Jego zdaniem istnieje jednak „równoległy proces, z udziału w którym Nawrocki nie zamierza rezygnować". Chodzi o pakt senacki środowisk prawicowych pod patronatem prezydenta. Jego zadaniem byłoby godzić zwaśnione strony.

— Jeżeli w pakcie prezydenckim byłyby PiS, Rozwój Plus i Konfederacja, to zapowiedź Kaczyńskiego o współpracy z Markiem Wochem i Bezpartyjnymi Samorządowcami wygląda jak desperacka próba ratowania sytuacji. Nawrocki już nie wypuści z ręki możliwości bycia patronem szerokiego prawicowego porozumienia w wyborach do Senatu albo „kingmakerem" tej strony sceny — przekonuje ekspert.

Ekspert: Nawrocki szykuje się do roli arbitra prawicy. Wiosną 2027 ruszy z ruchem

Rydliński przewiduje, że im bliżej elekcji jesienią 2027, tym rola prezydenta będzie wzrastać. Przypomina niedawną spekulację, jakoby szef Kancelarii Zbigniew Bogucki miałby zostać kandydatem PiS na premiera zamiast Czarnka czy Morawieckiego.

— Nawrocki się temu przygląda, ale z jego perspektywy nie ma sensu wykonywać radykalnych ruchów. Krzywa emocji w relacjach Nowogrodzka–stronnicy Morawieckiego będzie jeszcze rosła i dopiero, gdy sytuacja się uspokoi, prezydent przystąpi do działania. Obstawiam wiosnę przyszłego roku — wyjaśnia politolog.

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Teoretyczne porozumienie PiS, Rozwoju Plus i Konfederacji miałoby działać na zasadach analogicznych do paktu senackiego KO–Lewica–PSL–Polska 2050 z 2023 roku i stanowić jedyną szansę prawicy na odzyskanie Senatu.

Pojawia się pytanie, co z Grzegorzem Braunem, który ze swoim programem tak naprawdę „nie leży” nikomu, nawet po prawej stronie sceny politycznej.

— On mówi rzeczy, które dla prezydenta byłyby nie do zaakceptowania: stosunek do Rosji, USA, Izraela. Braun nie mieści się w tym samym kręgu cywilizacyjnym, co większość polskiej prawicy z Nawrockim włącznie. Dlatego prezydent będzie wzmacniał raczej Konfederację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Dołożenie Brauna to potężne ryzyko, że konkurencja, w tym Donald Tusk — będzie tym grać przed wyborami. Na to sobie prawica nie może pozwolić — podsumowuje rozmówca RadioZET.pl.

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