Nowy sędzia TK zaprzysiężony. Kancelaria Nawrockiego opublikowała zdjęcie

We wtorek 28 lipca Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od prof. Sławomira Patyry, który w czerwcu został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne tygodnie nie mógł jednak rozpocząć wykonywania obowiązków, ponieważ nie został wyznaczony termin uroczystości. Patyra skierował do prezydenta dwa pisma – jedno z prośbą o wskazanie daty złożenia ślubowania i drugie – przypominające.

„Nowo wybrany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 11 czerwca 2026 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra złożył wobec Prezydenta RP ślubowanie” – poinformowała dzisiaj Kancelaria Prezydenta RP w krótkim komunikacie na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Kim jest Sławomir Patyra? Oto nowy sędzia TK

Dr hab. Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W jego zainteresowania wpisują się: problematyka współczesnych ustrojów państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów rządów, a także zagadnienia z zakresu prawa parlamentarnego, statusu ustrojowego władzy wykonawczej oraz procesu ustawodawczego.

Na stronie uczelni wymieniono także osiągnięcia naukowe dr. hab. Patyry:

ponad sto publikacji naukowych poświęconych problematyce polskiego i obcego prawa konstytucyjnego, w szczególności zagadnieniom z zakresu systemu rządów, procesu legislacyjnego, prawa parlamentarnego, aksjologii ustroju, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i ich ochrony, organizacji i funkcjonowania organów ochrony i kontroli prawa, a także konstytucyjnych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego;

ok. 150 opinii prawnych sporządzonych m. in. dla Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Biura Analiz Sejmowych, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a także Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Finansów.

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