Przełom ws. TK? Nawrocki miał podjąć decyzję ws. ślubowania nowego sędziego

Prezydent Karol Nawrocki miał podjąć decyzję w sprawie Sławomira Patyry, który został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego (jego kandydatura została zgłoszona przez ugrupowania koalicji rządzącej: Koalicję Obywatelską, PSL-Trzecią Drogą, Nową Lewicę oraz Centrum) – ustaliło Radio ESKA. Jak nieoficjalnie informuje wspomniane źródło, ślubowanie ma odbyć się w ciągu kilku najbliższych dni w Pałacu Prezydenckim, z zachowaniem pełnego ceremoniału.

Będzie ślubowanie nowego sędziego TK? Nawrocki miał podjąć decyzję

Jeżeli te informacje się potwierdzą, decyzja głowy państwa będzie wpisywała się we wcześniejszą linię narracyjną Pałacu Prezydenckiego. Kancelaria Prezydenta już wcześniej – przy poprzednich ślubowaniach sędziów TK – podkreślała, że Karol Nawrocki bierze odpowiedzialność za obsadzanie wakatów, które powstały w czasie jego kadencji.

O takim stanowisku mówił Zbigniew Bogucki, szef KPRP, gdy prezydent odebrał ślubowanie od Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostaka. W przypadku Sławomira Patyry chodzi o miejsce po sędzim Andrzeju Zielonackim, którego kadencja kończy się 28 czerwca.

Kim jest Sławomir Patyra? To on ma być nowym sędzią TK

Dr hab. Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W jego zainteresowania wpisują się: problematyka współczesnych ustrojów państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów rządów, a także zagadnienia z zakresu prawa parlamentarnego, statusu ustrojowego władzy wykonawczej oraz procesu ustawodawczego.

Na stronie uczelni wymieniono także osiągnięcia naukowe dr. hab. Patyry:

ponad sto publikacji naukowych poświęconych problematyce polskiego i obcego prawa konstytucyjnego, w szczególności zagadnieniom z zakresu systemu rządów, procesu legislacyjnego, prawa parlamentarnego, aksjologii ustroju, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i ich ochrony, organizacji i funkcjonowania organów ochrony i kontroli prawa, a także konstytucyjnych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego;

ok. 150 opinii prawnych sporządzonych m. in. dla Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Biura Analiz Sejmowych, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a także Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Finansów.

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