Zełenski nie przyjedzie do Polski. Przydacz grzmi: Wystawia Tuska na pośmiewisko

W zeszły piątek Karol Nawrocki poinformował, że podjął decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ten ruch został wykonany w odpowiedzi na nazwanie przez prezydenta Ukrainy jednej z tamtejszych jednostek wojskowych imieniem „bohaterów UPA”.

Napięcie na linii Kijów-Warszawa. Nawrocki odbiera order Zełenskiemu

Polska pozostaje zwolennikiem dialogu, ale Polska będzie konsekwentnie strzegła pamięci swoich obywateli oraz godności własnych symboli państwowych. Polska będzie broniła swoich narodowych interesów i wartości. Polska nie zgodzi się na gloryfikowanie tych, którzy mordowali polskich bezbronnych cywilów – mówił Karol Nawrocki.

Wołodymyr Zełenski odesłał order już następnego dnia, a wielu ukraińskich polityków zrzekło się swoich odznaczeń, które na przestrzeni lat otrzymało od Polski. Prezydent Ukrainy zarzucił Karolowi Nawrockiemu, że jego decyzja była podyktowana rozgrywką polityczną.

– Szef mojego biura i jego pierwszy zastępca, Budanow i Kysłycia, powiedzieli: »Chcemy tam polecieć i rozwiązać tę sprawę z Polakami – z administracją Karola«. Odpowiedziałem im, że moim zdaniem nie uda się do tego doprowadzić , ponieważ widzę w tym wyłącznie proces wyborczy, który już się rozpoczął – ocenił Zełenski w wywiadzie dla TSN.

Zełenski nie przyjedzie do Polski. Burza wokół konferencji w Gdańsku

W dniach 25-26 czerwca w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Wiadomo już, że Wołodymyr Zełenski nie planuje w niej uczestniczyć, a przewodniczyć delegacji ukraińskiej będzie premier Julia Syrydenko.

— Konferencja jest dużym wydarzeniem. To jest decyzja strony ukraińskiej, że będzie reprezentowana na poziomie rządu, na poziomie pani premier. Trudno to oceniać — powiedział Adam Szłapka. — Ukraina będzie w tej konferencji uczestniczyć z poziomu pani premier, będą też ministrowie. To jest wysoki poziom delegacji. To jest decyzja Ukrainy — powtórzył rzecznik polskiego rządu.

Głos w sprawie zabrał też Marcin Przydacz. „Zaproszenia na Konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego. Obaj mieli więc być gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy, mimo zaproszenia już gości, rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko” – napisał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

„Nie mam żadnej satysfakcji z tego, że Premier Rzeczypospolitej jest upokarzany na arenie międzynarodowej. W przypadku tego premiera nie jest to niestety pierwszy raz” – ocenił Przydacz.

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