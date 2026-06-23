Zełenski nie przyjedzie do Polski. Wiadomo, kto go zastąpi

Wydarzenie odbędzie się od 25 do 26 czerwca w Gdańsku. Jest organizowane przez stronę polską i ukraińską. Wcześniej spekulowano, że z powodu napięć między Polską a Ukrainą Wołodymyr Zełenski nie pojawi się na konferencji.

Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy

„Nasza delegacja ma jasną misję: zabezpieczenie konkretnych porozumień, które wzmocnią zdolności obronne Ukrainy i jej odporność, jednocześnie rozszerzając współpracę gospodarczą z naszymi partnerami. Oczekujemy podpisania szeregu ważnych umów z międzynarodowymi partnerami, w tym tych mających na celu wzmocnienie ukraińskiego sektora energetycznego" – poinformowała premierka Julia Swyrydenko w serwisie X.

Dodała również, że Ukrainę będą reprezentować „przedstawiciele biznesu, szefowie spółek państwowych, liderzy społeczności lokalnych z całego kraju, a także przedstawiciele rządu i parlamentu” . Planowane spotkania oraz wydarzenia mają wzmocnić Polskę, Ukrainę, jej partnerów oraz całą Europę.

Przedstawicielka Ukrainy zapewniła również, że „Ukraina jest gotowa do konstruktywnej i obopólnie korzystnej współpracy w interesie wspólnego bezpieczeństwa europejskiego, wzrostu gospodarczego oraz długoterminowego dobrobytu” .

Jakie są cele konferencji w Gdańsku?

Przypomnijmy, celem wydarzenia jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy Ukrainy. Głównymi filarami rozmów będą: energetyka, infrastruktura krytyczna oraz logistyka.

„Konferencja położy również szczególny nacisk na wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy, w tym poprzez zaproponowany przez Polskę wymiar Bezpieczeństwa i Obrony, który zostanie wprowadzony jako nowy i integralny element URC 2026 w Gdańsku. Wzmocnienie potencjału obronnego Ukrainy postrzegane jest jako warunek niezbędny dla szeroko rozumianej odbudowy oraz długofalowego rozwoju” – przekazali organizatorzy wydarzenia.

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