Poleciały głowy. Sprawa afery powodziowej zatacza coraz szersze kręgi

Zarząd województwa dolnośląskiego odwołał prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Huberta Papaja oraz całą radę nadzorczą spółki. Decyzja zapadła w piątek, 14 sierpnia, po apelu radnych Koalicji Obywatelskiej o natychmiastowe zmiany w kierownictwie agencji. Wcześniej stanowisko straciła wiceprezeska KARR Anna Konieczyńska. Rzecznik marszałka województwa Michał Nowakowski przekazał, że zmiany mają przywrócić transparentność w spółce.

4,5 mln zł pomocy pod lupą śledczych

Sprawa dotyczy 4,5 mln zł dotacji popowodziowych. Według ustaleń Wirtualnej Polski pieniądze otrzymały trzy podmioty z jednej okolicy, choć źródła portalu kwestionują, by ucierpiały one wskutek powodzi. Firmy miały być również powiązane z odwołaną wiceprezeską, działaczką KO.

Sprawą zajmują się jeleniogórscy śledczy, a od kwietnia kontrolę w agencji prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne. Działania nadzorcze rozpoczęło także Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Nowe władze KARR przeprowadzą audyt

Powołano już nową radę nadzorczą złożoną z osób mających doświadczenie prawnicze i w nadzorze właścicielskim. Jej przewodniczącym został dr hab. Marek Leśniak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Oddelegowano go również do pełnienia obowiązków prezesa KARR.

Nowe władze mają przeprowadzić audyt i współpracować z prokuraturą, CBA, resortem rozwoju oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Po zakończeniu kontroli zostanie ogłoszony konkurs na nowego prezesa.

Radni chcą odwołania marszałka

Sprawa wywołała polityczne napięcia na Dolnym Śląsku. Siedmioro radnych niezrzeszonych, wcześniej związanych z PiS, zapowiedziało wniosek o odwołanie marszałka Pawła Gancarza z PSL. Zarzucają władzom województwa zbyt późną reakcję. Do rozpoczęcia procedury potrzeba podpisów jednej czwartej ustawowego składu sejmiku. W 36-osobowym gremium oznacza to dziewięć głosów. Na razie inicjatorom brakuje dwóch podpisów.

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