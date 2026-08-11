Skandal z pomocą dla powodzian. Wiceprezeska z KO odwołana

Rada nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołała Annę Konieczyńską z funkcji wiceprezes zarządu. Informację przekazał PAP rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego Michał Nowakowski.

Powodem decyzji mają być kwestie wizerunkowe, zarządzanie spółką oraz ostatnie doniesienia o możliwych nieprawidłowościach przy udzielaniu pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym podczas powodzi.

Anna Konieczyńska odwołana z KARR

„Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego podjęła uchwałę o odwołaniu pani Anny Konieczyńskiej” – poinformował Nowakowski. Na jej miejsce nie powołano dotychczas innej osoby. Zarząd KARR jest obecnie jednoosobowy, a funkcję prezesa nadal sprawuje Hubert Papaj. Większościowym właścicielem agencji jest samorząd województwa dolnośląskiego.

Konieczyńska jest działaczką Koalicji Obywatelskiej. Po ujawnieniu sprawy została również zawieszona w prawach członka partii. O jej dalszej przyszłości ma zdecydować sąd koleżeński KO.

4,5 mln zł dla trzech podmiotów

Sprawę opisała Wirtualna Polska. Według ustaleń portalu około 4,5 mln zł pomocy obsługiwanej przez KARR trafiło do trzech podmiotów powiązanych z jedną miejscowością – Dziwiszowem w gminie Jeżów Sudecki.

Firma należąca do męża Konieczyńskiej otrzymała 200 tys. zł pożyczki. Kolejne 3,2 mln zł przyznano spółce należącej do sąsiada małżeństwa, a ponad 1,12 mln zł – firmie będącej właścicielem lokalnej telewizji.

WP podała, że dane straży pożarnej, Wód Polskich oraz systemów satelitarnych nie potwierdziły, aby wskazane nieruchomości zostały zalane. W przypadku firmy męża wiceprezeski gmina przyznała, że nie miała niezależnego dowodu potwierdzającego powstanie szkód w wyniku powodzi.

Prezes KARR zapewniał, że Konieczyńska wyłączyła się z postępowania dotyczącego firmy męża. Agencja podkreślała natomiast, że decyzje podejmowano na podstawie zaświadczeń wydawanych przez gminy oraz szacunków przygotowanych przez rzeczoznawców lub komisje.

Sprawą zajmuje się kilka instytucji. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze prowadzi czynności sprawdzające, CBA kontroluje procedury KARR od kwietnia, a Ministerstwo Rozwoju i Technologii weryfikuje dokumentację dotyczącą przyznanego wsparcia.

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