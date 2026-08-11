Węgry mają nowego prezydenta. Partia Orbana zbojkotowała głosowanie

Andras Baka, były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego i kandydat rządzącej partii Tisza, został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe Węgier na urząd prezydenta. 73-letni polityk był jedynym kandydatem w głosowaniu. W głosowaniu uczestniczyło 146 z 199 posłów. Za kandydaturą Baki opowiedziało się 140 deputowanych, przeciw było 6. Nie odnotowano głosów nieważnych ani wstrzymujących się. Po ogłoszeniu wyniku parlamentarzyści wstali i nagrodzili nową głowę państwa brawami.

Andras Baka prezydentem Węgier. Fidesz zbojkotował głosowanie

Posłowie mieli 40 minut na oddanie głosów do urny, a kolejne 20 minut przeznaczono na ich podliczenie. Wybór prezydenta zbojkotowała największa partia opozycyjna, Fidesz. Po ogłoszeniu wyniku do sali obrad wprowadzono historyczne flagi Węgier i odegrano hymn państwowy. Następnie Baka złożył przysięgę przed deputowanymi.

Nowy prezydent obejmie urząd ósmego dnia po ogłoszeniu wyniku, czyli 19 sierpnia. Stanie się to dzień przed Dniem św. Stefana, najważniejszym świętem państwowym na Węgrzech.

Nowy prezydent Węgier mówi o rządach prawa

W przemówieniu Andras Baka podkreślił, że nominacja i wybór na urząd prezydenta są dla niego wielkim zaszczytem oraz wyrazem zaufania. Wyjaśnił, że przyjął nominację, ponieważ uznał, że nadszedł czas na poważną refleksję nad funkcjonowaniem państwa.

Baka mówił też o potrzebie odbudowy instytucji demokratycznych. Zaznaczył, że sam wynik wyborów nie przywraca rządów prawa.

– Potrzebujemy niezależnych sądów, wolnych wyborów, skutecznego Trybunału Konstytucyjnego, wolnych mediów, odpowiedzialnych władz oraz demokratycznej i sprawnej kultury konstytucyjnej – powiedział Baka.

Dodał, że w takiej kulturze krytyka nie może być traktowana jak zdrada, ograniczenia władzy jak przeszkody, przeciwnicy polityczni jak wrogowie, a kompromis jak oznaka słabości.

Co stało się z poprzednim prezydentem Węgier

Poprzednim prezydentem Węgier był Tamas Sulyok, wybrany przez parlament zdominowany wówczas przez Fidesz byłego premiera Viktora Orbana. Sulyok opuścił stanowisko 20 lipca po podpisaniu poprawki do konstytucji, która przewidywała między innymi jego usunięcie. Po wygaśnięciu mandatu obowiązki głowy państwa tymczasowo przejęła Agnes Forsthoffer, marszałkini parlamentu.

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