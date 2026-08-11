Sensacyjne doniesienia ws. Orbana. Ma zabiegać o wysokie stanowiska poza Węgrami

W maju w rozmowie z tabloidem „Blikk” Viktor Orban zapowiedział, że „będzie w polityce, dopóki będzie mógł i dopóki ludzie nie zaczną mówić, że starszy pan jest zmęczony i lepiej, żeby został w domu” . Jednak 9 sierpnia węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi powołując się na źródła dyplomatyczne oraz rządowe poinformował, że Viktor Orban „rozważa, jak mógłby wycofać się z Węgier” .

Orban liczy na stanowisko w FIFA lub ONZ?

Z ustaleń dziennikarza wynika, że polityk podczas pobytu na mistrzostwach świata w USA miał prowadzić rozmowy z władzami Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) na temat ewentualnego stanowiska w organizacji. Orban miał też zabiegać o stanowisko zastępcy sekretarza generalnego ONZ.

Panyi zwrócił jednak uwagę, że ewentualna praca w obu organizacjach wymaga poparcia międzynarodowego, na co Orban prawdopodobnie nie mógłby liczyć. Dziennikarz przekazał, że były premier Węgier stwierdził w ostatnim czasie, że jego kariera polityczna dobiega końca.

Do sprawy krótko odniósł się rzecznik prasowy partii Orbana Havasi Bertalan. W odpowiedzi na pytania dziennikarza w tej sprawie napisał, że doniesienia dotyczące planowanych działań Orbana w ONZ lub FIFIE to „fake news, albo po węgiersku: kaczka” (informacja zmyślona – red.).

Panyi zwrócił uwagę, że oba stanowiska pozwoliłyby Orbanowi „godnie opuścić Węgry, tak aby jego wyjazd nie wyglądał ani na ucieczkę, ani na całkowite wycofanie się z życia publicznego” . Mógłby też liczyć na znaczące przywileje na arenie międzynarodowej.

Orban bez władzy na Węgrzech

Przypomnijmy, w kwietniu ugrupowanie Viktora Orbana poniosło porażkę w wyborach. Po 16 latach polityk stracił stanowisko premiera Węgier. Zastąpił go Peter Magyar, lider partii Tisza. Jego ugrupowanie zdobyło w parlamencie konstytucyjna większość – 141 z 199 głosów. Po tej porażce Orban zrzekł się swojego mandatu poselskiego. Nadal pełni jednak funkcję przewodniczącego największej partii opozycyjnej w kraju.

Czytaj też:

Kaczyński ostro o spotkaniu z Orbanem. „Nie będę się spowiadał” Czytaj też:

Nowe informacje o Marcinie Romanowskim. Siemoniak: „Jest w dramatycznie trudnej sytuacji”