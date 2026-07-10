Kaczyński ostro o spotkaniu z Orbanem. „Nie będę się spowiadał”

Choć jeszcze niedawno pojawiały się informacje, że Viktor Orban odwiedzi Polskę już w najbliższy weekend 11-12 lipca, wszystko wskazuje na to, że do wizyty dojdzie dopiero po wakacjach. Rzecznik węgierskiego Fideszu Bertalan Havasi poinformował, że trwają przygotowania do przyjazdu byłego premiera Węgier, jednak najbardziej prawdopodobnym terminem jest wrzesień.

Viktor Orban przyjedzie do Polski. Nowe informacje

Wcześniej nieoficjalne doniesienia sugerowały, że Viktor Orban mógłby pojawić się w Polsce już w lipcu. Do tych informacji odniósł się rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Podkreślił, że „Jarosław Kaczyński pozostaje otwarty na spotkanie z wieloletnim sojusznikiem politycznym, jednak ustalenie konkretnej daty wymaga jeszcze uzgodnień”. Jak zaznaczył, obaj politycy mają napięte kalendarze, dlatego organizacja rozmów w najbliższą sobotę była mało realna.

Rafał Bochenek zapewnił jednocześnie, że „prezes PiS jest zainteresowany spotkaniem z Orbanem i nie wyklucza, że do rozmów dojdzie w niedługim czasie”. Według niego ich dyskusja miałaby koncentrować się na zagadnieniach, które od lat stanowią ważny element współpracy obu polityków. Chodzi przede wszystkim o sytuację polityczną w Europie, kierunek rozwoju Unii Europejskiej, relacje polsko-węgierskie oraz kwestie dotyczące wspólnych inicjatyw obu państw.

Głos w sprawie zabrał także Jarosław Kaczyński. – Nie spotykam się w ten weekend z Viktorem Orbanem – przekazał prezes PiS. – Nie będę się panu spowiadał – odparł polityk, dopytywany przez dziennikarza TVN24, czy planuje takie spotkanie w najbliższej przyszłości.

Węgry. Viktor Orban wygłosi specjalne przemówienie

Zanim jednak Viktor Orban pojawi się w Polsce, weźmie udział w corocznym wydarzeniu organizowanym w rumuńskim Siedmiogrodzie. Jak poinformował Bertalan Havasi, 25 lipca były szef węgierskiego rządu wygłosi przemówienie w Baile Tușnad, miejscu od lat kojarzonym z letnimi spotkaniami środowiska Fideszu.

To właśnie podczas wystąpienia w tej miejscowości w 2014 roku Orban przedstawił swoją głośną koncepcję państwa nieliberalnego, która odbiła się szerokim echem w Europie.

Węgierskie media zwracają uwagę, że tegoroczne przemówienie również może mieć szczególne znaczenie. Będzie to bowiem pierwsze wystąpienie Viktora Orbana w tej roli od czasu utraty władzy po szesnastu latach nieprzerwanych rządów, dlatego jego słowa będą uważnie śledzone zarówno przez zwolenników, jak i politycznych przeciwników.

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