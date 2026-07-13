Polityczne trzęsienie ziemi. Zmienili konstytucję, żeby obalić prezydenta

Węgierski parlament przyjął w poniedziałek 13 lipca 2026 r. historyczną poprawkę do konstytucji, która ma umożliwić odsunięcie od władzy prezydenta Tamasa Sulyoka. Został on powołany na stanowisko jeszcze przez poprzedni parlament, zdominowany przez Fidesz, czyli partię byłego premiera Viktora Orbana.

Nowe przepisy drastycznie zmieniają dotychczasowy porządek prawny w państwie i stanowią element głębokiego rozliczenia z poprzednią ekipą rządzącą.

Pakiet zmian i odzyskiwanie majątku

Za nowelizacją ustawy zasadniczej opowiedziało się 139 deputowanych, przy zaledwie 6 głosach przeciwnych. Przyjęty pakiet zmian nie ogranicza się wyłącznie do kwestii prezydentury. Wprowadza on również limit trzech kadencji dla posłów oraz powołuje specjalny urząd ds. odzyskiwania i ochrony majątku.

Nowa instytucja ma zająć się odzyskiwaniem środków publicznych, które zostały sprzeniewierzone w czasie wieloletnich rządów Viktora Orbana. Premier Peter Magyar ogłosił, że jest to przełomowy dzień w historii współczesnych Węgier.

Bojkot Fideszu i ultimatum dla prezydenta

Posiedzenie zostało całkowicie zbojkotowane przez deputowanych Fideszu. W geście protestu przeciwko zmianom w konstytucji Gergely Gulyas złożył rezygnację z funkcji szefa frakcji parlamentarnej tej partii. Sam Viktor Orban nie pojawił się na sali, jednak w obronie prezydenta Sulyoka przed pałacem głowy państwa protestowało wcześniej kilka tysięcy jego zwolenników.

Premier Magyar postawił prezydentowi jasne ultimatum. Sulyok, którego kadencja teoretycznie wygasa w 2029 r., otrzymał pięć dni na podpisanie nowelizacji. Jeśli tego odmówi, rząd zapowiedział natychmiastowe wszczęcie procedury pozbawienia go urzędu.

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