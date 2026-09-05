Wypadek polskich pielgrzymów na Węgrzech. W autokar uderzyła ciężarówka

Do wypadku doszło około godz. 1 w nocy z piątku na sobotę na drodze nr 86 w pobliżu miejscowości Zalalövő w zachodniej części Węgier. Autokarem podróżowało 53 polskich pielgrzymów wracających z Chorwacji.

Jak informuje RMF24, pojazd zderzył się z owcą, która znalazła się na drodze. Kierowca zatrzymał autokar na poboczu i włączył światła awaryjne.

Ciężarówka uderzyła w tył autokaru

Nadjeżdżający z tyłu kierowca węgierskiej ciężarówki nie zdołał w porę zahamować i uderzył w stojący autokar. Według informacji przekazanych przez węgierskie media lekkich obrażeń doznało sześć osób, w tym kierowca samochodu ciężarowego.

Na miejscu pracowali zawodowi strażacy z Zalaegerszeg oraz ochotnicy z Zalalövő. Zabezpieczyli miejsce wypadku i pomogli pasażerom opuścić uszkodzony pojazd.

Autokar nie nadawał się do dalszej jazdy. Osoby, które nie odniosły obrażeń, zostały przewiezione do sali gimnastycznej w Zalalövő. Tam oczekiwały na zorganizowanie dalszego transportu.

Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

Do zdarzenia doszło niespełna trzy tygodnie po tragicznym wypadku polskich pielgrzymów na autostradzie M3. W nocy z 15 na 16 sierpnia autokar z 59 Polakami wracającymi z Medziugorie zjechał z drogi i przewrócił się do rowu.

W wyniku tamtej katastrofy zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Węgierscy śledczy podejrzewają, że kierowca mógł zasnąć za kierownicą.

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