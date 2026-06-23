Ukraińcy zwracają Polsce ordery. „Ruscy tego po drodze nie przejmą?”

Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ten ruch to konsekwencja wydania przez ukraińskiego prezydenta zgody na nadanie jednej z tamtejszych jednostek wojskowych imienia „bohaterów UPA”.

Zełenski pozbawiony Orderu Orła Białego. Co zrobi Tusk?

Aby formalnie decyzja Karola Nawrockiego weszła w życie, potrzebna jest kontrasygnata premiera. Jak dowiedział się Onet, szef polskiego rządu nie zamierza jednak wykonać żadnego ruchu w tej sprawie. A gdyby nawet miał taki plan, byłby to gest bezprzedmiotowy wobec faktu, że Zełenski odesłał już odznaczenie.

— Oczywiście, że monitorowaliśmy przesyłkę, ale więcej informacji nie udzielę — przekazał informator z prezydenckiego Biura Odznaczeń i Nominacji, do którego powinien trafić order.

Efekt domina po decyzji Nawrockiego. Ukraińcy zwracają polskie odznaczenia

Na znak jedności z Wołodymyrem Zełenskim inni ukraińscy politycy zaczęli zrzekać się polskich odznaczeń, które otrzymali na przestrzeni ostatnich lat. Co się z nimi stanie? — Pewnie też trafią do depozytu, o ile szczęśliwie dotrą do kancelarii prezydenta. I będą tam leżeć, nikomu innemu się przecież ich nie przyzna — mówi w rozmowie z Onetem osoba z otoczenia Andrzeja Dudy, który kilka lat temu przyznał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego.

— Wszystko to zostanie zdeponowane w biurze odznaczeń, ale ja tu widzę potężny problem. Bo przecież, jeśli oni te ordery będą odsyłać nie pocztą dyplomatyczną, tylko kurierem, tak jak Zełenski, to jaką my mamy gwarancję, że Ruscy tego po drodze nie przejmą? I nie rzucą w błoto, żeby zwalić na Ukraińców i jeszcze bardziej nas skłócić? Wszystko to jest niepoważne, po obu stronach — kontynuuje informator.

Czytaj też:

Zełenski nie przyjedzie do Polski. Przydacz grzmi: Wystawia Tuska na pośmiewiskoCzytaj też:

Donald Tusk o relacjach Polski z Ukrainą. Wymowna deklaracja