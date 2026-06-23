Syn Karola Nawrockiego rusza z nowym kanałem. Wśród prowadzących Pereira, Popek i Pyza

Syn prezydenta Karola Nawrockiego zapowiedział uruchomienie nowego kanału youtube’owego Pasmo. Projekt ma wystartować 1 lipca, a na początku widzowie zobaczą sześć cotygodniowych programów tworzonych przez różnych autorów. Daniel Nawrocki podkreślił, że każdy z prowadzących ma mieć dużą swobodę. Jak zaznaczył, poza autorem nikt nie powinien wpływać na to, co dana osoba robi w swoim cyklu.

W Pasmie pojawią się znane twarze

W nowym kanale mają występować osoby kojarzone z telewizją wPolsce24 czy TV Republika. Serwis Wirtualnemedia podaje, że wśród zapowiedzianych nazwisk znaleźli się Samuel Pereira, Anna Popek, Krzysztof Feusette, Marek Pyza i Artur Ceyrowski.

Anna Popek ma współprowadzić z Klaudią Grubbą program o tematyce urodowej. Feusette i Pyza zajmą się polityką, Ceyrowski przygotuje format poświęcony teoriom spiskowym, a Pereira ma komentować bieżące wydarzenia.

Pasmo Daniel Nawrockiego. Samuel Pereira będzie "dyskutował sam ze sobą"

Największe zainteresowanie wzbudziła zapowiedź programu Samuela Pereiry. Daniel Nawrocki stwierdził, że przez długi czas szukano osoby, która mogłaby z nim dyskutować, ale bez powodzenia. Ostatecznie zdecydowano, że Pereira będzie przedstawiał w programie dwie strony sporu samodzielnie – stronę A i stronę B – a następnie formułował własne wnioski.

Sam Daniel Nawrocki ma współtworzyć dwa formaty. Pierwszy będzie cyklem wywiadów, które – jak zapowiada – mają prowadzić przez całe życie rozmówcy aż do jego obecnej sytuacji.

Drugi program ma dotyczyć gier wideo i powstaje we współpracy z autorem kanału Klepsydra. W studiu przygotowano trzy komputery, a do odcinków mają być zapraszani goście. W pierwszym epizodzie ma wystąpić Nitrozyniak.

Pasmo nie chce być "drugim Kanałem Zero"

Daniel Nawrocki zaznaczył, że Pasmo nie ma na starcie konkurować z największymi projektami publicystycznymi na YouTubie. Przyznał, że nie zamierza zaczynać "z grubej rury" i nie pozycjonuje nowego kanału jako bezpośredniego rywala dla Kanału Zero. Programy nie będą nadawane na żywo. Pierwsze odcinki są już nagrane i czekają na publikację. Syn prezydenta zapowiada też, że sześć formatów to dopiero początek, a projekt może się z czasem rozwinąć o kolejne cykle.

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