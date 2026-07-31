Kościół zdecydował. Dyspensa przed wydarzeniem Morawieckiego

Stowarzyszenie Rozwój Plus poinformowało, że na czas piątkowego wydarzenia "Rozwój plus Wy" została udzielona dyspensa od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. To ważna informacja dla uczestników, którzy w piątki zwykle rezygnują z jedzenia mięsa, zgodnie z praktyką Kościoła katolickiego.

Dyspensa na grill u Morawieckiego

W komunikacie opublikowanym przed wydarzeniem organizatorzy przypomnieli, że podczas festiwalu będzie można skosztować dań z grilla. Podkreślili też, że z dyspensy można skorzystać po spełnieniu zwyczajnych warunków, takich jak krótka modlitwa w intencji Ojca Świętego. Jak zaznaczono, chodzi o to, by osoby o różnych przekonaniach i wrażliwości czuły się komfortowo.

W Kościele katolickim dyspensy od piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych może udzielić przede wszystkim biskup diecezjalny wiernym przebywającym na terenie diecezji. W określonych sytuacjach może to zrobić również proboszcz – wobec swoich parafian albo osób przebywających na terenie parafii.

"Rozwój plus Wy". Debaty, polityka i rozmowy o Polsce

Samo wydarzenie ma łączyć część programową z mniej formalnymi spotkaniami. W planie znalazły się debaty o przyszłości prawicy, demografii, inwestycjach, bezpieczeństwie, polityce migracyjnej i polityce historycznej. Zapowiedziano też rozmowę z Garrim Kasparowem oraz główne wystąpienie Mateusza Morawieckiego.

W programie pojawiły się również panele o ekonomii społecznej, rodzimych produktach i rolnictwie, roli młodych w zmianie Polski, a także rozmowy poświęcone filmowi o Witoldzie Pileckim, niepodległości i geopolityce.

Grill i wieczorne rozmowy na zakończenie

Jednym z najbardziej nieformalnych punktów wydarzenia ma być właśnie słynny już grill w terenie zewnętrznym. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to czas odpoczynku, rozmów kuluarowych i poznawania innych uczestników poza salą debat. Dzień ma zakończyć się częścią pod hasłem "Rozwój plus Wy. Wieczorne rozmowy o Polsce", czyli przestrzenią do networkingu, podsumowań i dalszych dyskusji w swobodniejszej atmosferze.

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