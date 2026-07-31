Pałac Prezydencki reaguje na ruch Morawieckiego. „Nawrockiemu na tym zależy”

– I PiS, i Rozwój Plus mogą liczyć na to, że pan prezydent będzie się z nimi spotykał, traktując nowe środowisko polityczne w Sejmie jako naturalnego partnera do rozmów – deklaruje prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. - - Pan prezydent stoi na stanowisku, że jedność środowisk konserwatywnych jest podstawą, gdy była jedność prawica wygrywała wybory. W naturalny sposób panu prezydentowi zależy na tych środowiskach, bo to głównie tam znajduje poparcie dla swoich inicjatyw – mówi Rafał Leśkiewicz, prezydencki rzecznik – dodaje.

To pierwszy oficjalny komunikat Pałacu w sprawie rozłamu w partii Jarosława Kaczyńskiego.

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