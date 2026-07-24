Morawiecki wychodzi z PiS z potężnym zapleczem. Lista nazwisk

Jarosław Kaczyński ogłosił, że politycy, którzy nie podpisali wymaganego przez władze Prawa i Sprawiedliwości oświadczenia, zrezygnowali z członkostwa w partii. Prezes PiS przyznał, że chodzi o „około trzydziestu kilku posłów”, choć zastrzegł, że dokładna liczba nie została jeszcze ostatecznie ustalona.

Sprawą ma się zająć we wtorek Komitet Polityczny PiS. To wtedy partyjne władze mają formalnie przyjąć do wiadomości odejście parlamentarzystów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus.

Morawiecki policzył swoje siły

Po wystąpieniu Kaczyńskiego konferencję prasową w Sejmie zorganizował Mateusz Morawiecki. Były premier poinformował, że jego środowisko tworzy obecnie 40 posłów, jeden senator oraz trzech europarlamentarzystów.

– Działaliśmy w dobrej wierze do samego końca – przekonywał Morawiecki. Jak dodał, jeszcze w piątek wysłał list do Jarosława Kaczyńskiego i próbował zapobiec rozłamowi. Politycy Rozwoju Plus nie zgodzili się jednak na podpisanie dokumentu, który określali jako „lojalkę”.

Były premier zarzucił swoim przeciwnikom wewnątrz PiS doprowadzenie do zerwania wcześniejszych ustaleń dotyczących tzw. strategii dwóch płuc. Miała ona pozwalać środowisku Morawieckiego działać w ramach partii i zabiegać o bardziej centrowych wyborców prawicy.

Oto pełna lista posłów związanych z Morawieckim

Według opublikowanych dotychczas informacji grupę 40 posłów wspierających Mateusza Morawieckiego tworzą:

Anna Baluch

Ryszard Bartosik

Zbigniew Chmielowiec

Michał Cieślak

Janusz Cieszyński

Anna Cicholska

Elżbieta Duda

Robert Gontarz

Marcin Gwóźdź

Andrzej Gut-Mostowy

Marcin Horała

Paweł Jabłoński

Marek Jakubiak

Fryderyk Kapinos

Łukasz Kmita

Maria Koc

Wiesław Krajewski

Andrzej Kryj

Krzysztof Kubów

Anna Kwiecień

Krzysztof Lipiec

Grzegorz Lorek

Marzena Machałek

Grzegorz Macko

Mateusz Morawiecki

Monika Pawłowska

Grzegorz Puda

Paweł Rychlik

Łukasz Schreiber

Olga Semeniuk-Patkowska

Sławomir Skwarek

Mirosława Stachowiak-Różecka

Krzysztof Szczucki

Szymon Szynkowski vel Sęk

Agnieszka Ścigaj

Ryszard Terlecki

Włodzimierz Tomaszewski

Sylwester Tułajew

Wojciech Zubowski

Ireneusz Zyska

Nie wszyscy wymienieni formalnie odchodzą jednak z PiS. Agnieszka Ścigaj i Andrzej Gut-Mostowy zasiadają w klubie parlamentarnym PiS, ale nie są członkami partii. Niezależnym posłem jest również Marek Jakubiak. Oznacza to, że deklaracji wymaganej przez kierownictwo ugrupowania nie podpisało 37 posłów należących do PiS.

Trzech europosłów i senator

Po stronie Morawieckiego pozostali także trzej europosłowie: Michał Dworczyk, Piotr Müller i Waldemar Buda. Wcześniej ze środowiskiem Rozwoju Plus był łączony również Daniel Obajtek, ale były prezes Orlenu podpisał partyjne oświadczenie i nie znalazł się w grupie wskazanej przez Morawieckiego.

Były premier nie podał podczas konferencji nazwiska senatora, który miał opowiedzieć się po jego stronie. Nie znalazło się ono również w dotychczas opublikowanych wykazach środowiska Rozwój Plus. Sam Morawiecki zapewniał, że spór traktuje jako konflikt „w rodzinie”, a jego środowisko nie zamierza odpowiadać atakami na ataki.

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