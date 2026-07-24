Morawiecki wychodzi z PiS z potężnym zapleczem. Lista nazwisk

Jarosław Kaczyński ogłosił, że politycy, którzy nie podpisali wymaganego przez władze Prawa i Sprawiedliwości oświadczenia, zrezygnowali z członkostwa w partii. Prezes PiS przyznał, że chodzi o „około trzydziestu kilku posłów”, choć zastrzegł, że dokładna liczba nie została jeszcze ostatecznie ustalona.
Sprawą ma się zająć we wtorek Komitet Polityczny PiS. To wtedy partyjne władze mają formalnie przyjąć do wiadomości odejście parlamentarzystów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus.
Morawiecki policzył swoje siły
Po wystąpieniu Kaczyńskiego konferencję prasową w Sejmie zorganizował Mateusz Morawiecki. Były premier poinformował, że jego środowisko tworzy obecnie 40 posłów, jeden senator oraz trzech europarlamentarzystów.
– Działaliśmy w dobrej wierze do samego końca – przekonywał Morawiecki. Jak dodał, jeszcze w piątek wysłał list do Jarosława Kaczyńskiego i próbował zapobiec rozłamowi. Politycy Rozwoju Plus nie zgodzili się jednak na podpisanie dokumentu, który określali jako „lojalkę”.
Były premier zarzucił swoim przeciwnikom wewnątrz PiS doprowadzenie do zerwania wcześniejszych ustaleń dotyczących tzw. strategii dwóch płuc. Miała ona pozwalać środowisku Morawieckiego działać w ramach partii i zabiegać o bardziej centrowych wyborców prawicy.
Oto pełna lista posłów związanych z Morawieckim
Według opublikowanych dotychczas informacji grupę 40 posłów wspierających Mateusza Morawieckiego tworzą:
- Anna Baluch
- Ryszard Bartosik
- Zbigniew Chmielowiec
- Michał Cieślak
- Janusz Cieszyński
- Anna Cicholska
- Elżbieta Duda
- Robert Gontarz
- Marcin Gwóźdź
- Andrzej Gut-Mostowy
- Marcin Horała
- Paweł Jabłoński
- Marek Jakubiak
- Fryderyk Kapinos
- Łukasz Kmita
- Maria Koc
- Wiesław Krajewski
- Andrzej Kryj
- Krzysztof Kubów
- Anna Kwiecień
- Krzysztof Lipiec
- Grzegorz Lorek
- Marzena Machałek
- Grzegorz Macko
- Mateusz Morawiecki
- Monika Pawłowska
- Grzegorz Puda
- Paweł Rychlik
- Łukasz Schreiber
- Olga Semeniuk-Patkowska
- Sławomir Skwarek
- Mirosława Stachowiak-Różecka
- Krzysztof Szczucki
- Szymon Szynkowski vel Sęk
- Agnieszka Ścigaj
- Ryszard Terlecki
- Włodzimierz Tomaszewski
- Sylwester Tułajew
- Wojciech Zubowski
- Ireneusz Zyska
Nie wszyscy wymienieni formalnie odchodzą jednak z PiS. Agnieszka Ścigaj i Andrzej Gut-Mostowy zasiadają w klubie parlamentarnym PiS, ale nie są członkami partii. Niezależnym posłem jest również Marek Jakubiak. Oznacza to, że deklaracji wymaganej przez kierownictwo ugrupowania nie podpisało 37 posłów należących do PiS.
Trzech europosłów i senator
Po stronie Morawieckiego pozostali także trzej europosłowie: Michał Dworczyk, Piotr Müller i Waldemar Buda. Wcześniej ze środowiskiem Rozwoju Plus był łączony również Daniel Obajtek, ale były prezes Orlenu podpisał partyjne oświadczenie i nie znalazł się w grupie wskazanej przez Morawieckiego.
Były premier nie podał podczas konferencji nazwiska senatora, który miał opowiedzieć się po jego stronie. Nie znalazło się ono również w dotychczas opublikowanych wykazach środowiska Rozwój Plus. Sam Morawiecki zapewniał, że spór traktuje jako konflikt „w rodzinie”, a jego środowisko nie zamierza odpowiadać atakami na ataki.
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