Nawrocki nie wycofał się po krytyce Żurka. Powołał nowych sędziów SN

Prezydent Karol Nawrocki wręczył we wtorek akty powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego. Nominacje otrzymali Paweł Bucoń, Paweł Chmielnicki, Andrzej Michałowicz i Tomasz Szczurowski.

Nawrocki powołał nowych sędziów SN

„Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie” – przekazała Kancelaria Prezydenta. Kandydaci zostali wcześniej przedstawieni głowie państwa przez Krajową Radę Sądownictwa. Paweł Bucoń był rekomendowany już w 2023 roku do Izby Cywilnej SN.

Uroczystość odbyła się zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Niedługo przed tą uroczystością prezydent powołał także nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja ws. SN jeszcze przed jej realizacją wywołała sprzeciw ministra sprawiedliwości.

Żurek pytał o odszkodowania

Waldemar Żurek nazwał kandydatów „neosędziami” i ocenił, że celem prezydenta jest „pogłębienie kryzysu”. Nawiązał w ten sposób do sporu dotyczącego składu KRS i legalności powołań dokonywanych na jej wniosek.

Minister wskazywał również na orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Pytał, kto zapłaci odszkodowania zasądzane obywatelom w związku z udziałem w ich sprawach nieprawidłowo – jego zdaniem – powołanych sędziów: Kancelaria Prezydenta czy sam Karol Nawrocki.

Obecny obóz rządzący kwestionuje niezależność KRS, której sędziowską część wybiera Sejm. Prezydent i politycy opozycji przekonują natomiast, że nominowani w tej procedurze sędziowie mają prawo orzekać.

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