Awantura o meczet w Katowicach. W sieci mnożą się groźby

W Katowicach przy ulicy 1 Maja budowana jest sala wielofunkcyjna na 45 osób. Odpowiadające za inwestycję Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego nie ukrywa, że obiekt ma być wykorzystywany m.in. do celów religijnych.

Katowice. Awantura o „nieformalny meczet”

Pytana o sprawę rzeczniczka Urzędu Miasta Sandra Hajduk wyjaśniała, że miasto nie jest właścicielem ani gruntu, ani budynku, a dodatkowo nie ocenia charakteru działalności na prywatnej działce.

Sprawę inwestycji nagłośnił Krzysztof Bosak z Konfederacji. „Wygląda to raczej jak nieoficjalny meczet na kilkaset osób, a nie salę na 45 osób. Po obrazach i doniesieniach z największych miast Polski widać, że proces islamizacji ruszył” – pisał w sieci.

Łukasz Kolada z Ruchu Narodowego poszedł o krok dalej i podjął próbę aktywizacji internautów. „Kto jest chętny aby razem dopilnować, żeby zgodnie z przepisami nie weszło tam więcej niż 45 osób? Czekam na zgłoszenia i działamy” – pisał.

Nie zabrakło agresywnych i nienawistnych komentarzy. Internauci wzywali nawet do spalenia budynku czy „zrównania go z ziemią”. Przedstawiciele społeczności muzułmańskiej nie kryli, że fala takich wpisów wzbudziła ich niepokój.

Muzułmanie komentują nienawistne komentarze w sieci

Imam Abdul Jabbar Koubaisy z Centrum Dialogu i Kultury „Doha” uważa, że rozpętana w sieci nagonka jest motywowana politycznie. – Nie chcę się denerwować. To wszystko jest polityczne, obliczone na zdobycie głosów – mówił w rozmowie z WP. Zapowiadał, że w nowym obiekcie centrum „Doha” planuje kontynuować dotychczasową działalność charytatywną i kulturalną. Do tej pory wysyłało ubogie dzieci na kolonie, wspierała uchodźcom z Ukrainy czy pomagała podczas powodzi sprzed 2 lat.

Awanturę w Katowicach skomentował także krakowski imam Adam Wajeeh Abdel Fattah. On również krytycznie mówił o politykach, którzy wzbudzają panikę i posługują się wygenerowanymi przez AI fałszywymi obrazami. Wspomniał też o „patrolach obywatelskich”, zaczepiających muzułmańskie kobiety w Polsce.

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