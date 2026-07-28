Groźby śmierci pod adresem Tuska. Znaleziono magazynek z nabojami

Prokuratura Rejonowa w Kłodzku prowadzi śledztwo dotyczące internetowych komentarzy wymierzonych w premiera Donalda Tuska. Wpisy miały zawierać nie tylko zniewagi, ale również groźby pozbawienia szefa rządu życia.

Komentarze zostały ujawnione 14 lipca. Śledczy ustalili adres, z którego miały być publikowane, a następnie przeszukali powiązane ze sprawą mieszkanie. Zabezpieczyli znajdujący się w nim sprzęt elektroniczny oraz inne przedmioty. Ich zainteresowanie wzbudził magazynek do broni, w którym znajdowały się trzy naboje typu Parabellum.

Naboje trafiły do badań

– Naboje przekazano do badań balistycznych, celem potwierdzenia istnienia lub braku materiału prochowego we wnętrzu łusek nabojowych – przekazała prokurator Małgorzata Czajkowska, występująca w zastępstwie rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Ekspertyza ma więc wykazać, czy zabezpieczone naboje są sprawne. Nie poinformowano natomiast o odnalezieniu broni, do której mógł należeć magazynek.

Prokuratura Rejonowa w Kłodzku wszczęła śledztwo 16 lipca, czyli dwa dni po ujawnieniu komentarzy. Postępowanie prowadzone jest w kilku kierunkach: kierowania gróźb karalnych, znieważenia prezesa Rady Ministrów oraz nielegalnego posiadania amunicji.

W przekazanych dotychczas informacjach prokuratura nie podała, czy w związku ze sprawą ktoś został zatrzymany albo usłyszał zarzuty.

Za kierowanie gróźb karalnych grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Publiczne znieważenie lub poniżenie konstytucyjnego organu państwa zagrożone jest grzywną, ograniczeniem wolności albo karą do dwóch lat więzienia. Za posiadanie broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia grozi natomiast od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Kaczyński zwołał tłum pod budynek prokuratury. Wszystko dla Obajtka Czytaj też:

Kowalski oskarża Tuska. „Chce zniszczyć TV Republika do 2027 roku”