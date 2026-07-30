Donald Tusk zmienia plany. Pilna decyzja po nocnym incydencie

Planowana na czwartek wizyta Donalda Tuska w Stroniu Śląskim została odwołana — poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Szef rządu miał pojawić się tam razem z Marcinem Kierwińskim oraz Jakubem Rutnickim. Politycy mieli odwiedzić stadion Klubu Sportowego Stronie Śląskie.

Zmiana planów nastąpiła tego samego poranka, gdy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o wykryciu niezidentyfikowanego obiektu w polskiej przestrzeni powietrznej. Według komunikatu obiekt pojawił się około godz. 3.40. Do jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16.

Kilka minut później — o godz. 3.46 — obiekt przestał być widoczny w systemach radiolokacyjnych. W celu sprawdzenia wskazań radarów w rejon ostatniego kontaktu wysłano śmigłowiec Mi-24.

Załoga maszyny wskazała prawdopodobne miejsce upadku obiektu na terenie niezabudowanym w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.

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