Zełenski wracał z USA przez Lublin. Spotkał się z Tuskiem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę 29 lipca pojawił się w Lublinie. Samolot z politykiem na pokładzie wylądował w Polsce po godzinie 14. Zełenski odwiedził nasz kraj w drodze z USA, gdzie we wtorek rozmawiał z Donaldem Trumpem. Do Stanów Zjednoczonych udał się na pogrzeb senatora Lindseya Grahama, który zabiegał o kolejne sankcje na Rosję.

Zełenski wracał z USA. Wylądował w Lublinie

„To wielki zaszczyt spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Omówiono wiele kwestii. Spotkanie przebiegło bardzo dobrze!” – podkreślał po wizycie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, pisząc na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Sam Zełenski w wywiadzie dla Fox News ujawnił, że Donald Trump zgodził się na dostarczenie Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, czego Biały Dom jeszcze nie skomentował. Nasz wschodni sąsiad od kilku miesięcy podnosił kwestię braku amunicji do obrony swoich miast przed rosyjskimi pociskami dalekiego zasięgu. Teraz chce sam produkować niezbędne komponenty

Zełenski o rozmowie z Macronem

Jeszcze przed wylądowaniem w Polsce Zełenski poinformował o rozmowie z prezydentem Francji. „W drodze z Waszyngtonu odbyłem rozmowę z prezydentem Macronem. Poinformowałem Emmanuela o szczegółach spotkań w Białym Domu i Senacie USA oraz o obecnych perspektywach działań dyplomatycznych” – przekazał.

„Skoordynowaliśmy nasze możliwe działania. Dziękuję za gotowość do pomocy i podejmowania wszelkich niezbędnych wysiłków” – dodawał i odniósł się do pożarów we Francji. „Ukraina zawsze jest gotowa pomagać tym, którzy wspierają nas przez wszystkie lata walki z rosyjską agresją. Zaproponowałem Francji niezbędną pomoc. Nasi specjaliści mogą włączyć się w gaszenie pożarów” – pisał na X.

„Szczegółowo rozmawialiśmy również o przygotowaniach do zimy — dostawach potrzebnych nam pakietów wsparcia dla obrony powietrznej i energetyki. Francja będzie pracować nad znalezieniem rozwiązań, które pozwolą wesprzeć Ukrainę. Dziękuję!” – dodawał.

Lublin. Tusk spotkał się z Zełenskim

W Polsce na Zełenskiego czekał już Donald Tusk. Szef naszego rządu przywitał swojego gościa przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim. Z informacji Kancelarii Premiera wynikało, że tematem rozmów obu polityków miało być podsumowanie wizyty Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie nie trwało długo, ponieważ już po godzinie 18 ukraiński polityk opuścił urząd wojewódzki.

„Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem” – poinformował po wszystkim Donald Tusk na X.

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