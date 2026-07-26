Zełenski dostał pytanie o kokainę i Macrona. Odpowiedział wprost

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do pogłosek o rzekomym zażywaniu kokainy z Emmanuelem Macronem. Wątek pojawił się podczas rozmowy z amerykańską influencerką i aktywistką ruchu MAGA Laurą Loomer, która odwiedziła Kijów i przeprowadziła wywiad z ukraińskim przywódcą.

Wołodymyr Zełenski: Nie brałem kokainy z Macronem

Gdy padło bezpośrednie pytanie, Zełenski zareagował śmiechem. Odpowiedział krótko i jednoznacznie, że to nieprawda.

– Brał pan kokainę z Macronem czy nie? Prawda czy fałsz? – spytała wprost Loomer.

– Oczywiście nigdy, oczywiście, że nie – odpowiedział Zełenski.

Laura Loomer zmienia stanowisko po wizycie w Kijowie

Laura Loomer, znana z prawicowych komentarzy i poparcia dla Donalda Trumpa, w przeszłości powielała oskarżenia wobec Ukrainy i bagatelizowała rosyjską inwazję. Wcześniej opisywała Ukrainę jako państwo pełne „sympatyków nazizmu”, na którego czele stoi „obrońca dżihadystów”. Po przyjeździe do Kijowa przyznała jednak, że uwierzyła w rosyjską propagandę i w nieprawdziwe informacje na temat Ukrainy.

– Zrozumiałam, że dałam się zwieść rosyjskiej propagandzie i uwierzyłam w wiele nieprawdziwych rzeczy na temat Ukrainy – powiedziała Laura Loomer w rozmowie z prezydentem Ukrainy.

Spotkanie z Zełenskim odbyło się w Pałacu Maryjskim. Rozmowa szybko odbiła się szerokim echem, bo dotknęła jednego z najgłośniejszych internetowych mitów wokół ukraińskiego prezydenta.

Wołodymyr Zełenski o Tuckerze Carlsonie i jego oskarżeniach

Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że nigdy nie oglądał nagrania, w którym Tucker Carlson miał rozpowszechniać podobne oskarżenia. Dodał przy tym uszczypliwie, że ogląda tylko „mądrych ludzi”, a Carlsona nie uważa za szczególnie inteligentnego. Ukraiński prezydent stwierdził też, że osoby powtarzające takie zarzuty są oderwane od rzeczywistości.

Zełenski przyznał też w rozmowie z Loomer, że niebawem spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Podczas wcześniejszej wizyty w Stanach Zjednoczonych, w grudniu 2025 roku, Zełenski rozmawiał z Trumpem w jego rezydencji na Florydzie. Jednym z głównych tematów tamtego spotkania były możliwe scenariusze zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

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