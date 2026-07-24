Szykuje się kolejne spotkanie Trump–Zełenski. Ujawniono szczegóły wizyty

Informację o planowanym spotkaniu polityków potwierdził w piątek przedstawiciel Białego Domu w rozmowie z agencją Reuters. Wcześniej, tego samego dnia, mówiła o nim amerykańska prawicowa aktywistka ruchu MAGA i sojuszniczka Trumpa Laura Loomer, która rozmawiała z Zełenskim.

Szykuje się kolejne spotkanie Zełenskiego i Trumpa. Padła data

24 lipca Loomer opublikowała w serwisie X fragment wywiadu z prezydentem Ukrainy, który zapowiedział, że prawdopodobnie weźmie udział w pogrzebie senatora Lindseya Grahama w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu – polityk wyrażał wsparcie wobec Ukrainy w walce z Rosją, kilka razy pojawił się też w Kijowie. Jednocześnie polityk wyraził chęć spotkania z prezydentem USA w trakcie pobytu w Waszyngtonie.

Według ustaleń medialnych ma do tego dojść we wtorek 28 lipca, wtedy też jest zaplanowane ostatnie pożegnanie Grahama. Przedstawiciele Ukrainy mają obecnie czekać na potwierdzenie harmonogramu Donalda Trumpa. Zełenski po raz ostatni spotkał się z prezydentem USA pod koniec 2025 roku.

Seria rozmów między przedstawicielami USA, Ukrainy i Rosji

Przypomnijmy, w środę wysłannik Trumpa przy NATO Matt Whitaker pojawił się w Kijowie, gdzie rozmawiał z przedstawicielami Ukrainy m.in. na temat produkcji dronów pomiędzy Waszyngtonem a Kijowem. Tego samego dnia Zełenski odbył rozmowę telefoniczną z przedstawicielami USA – Jaredem Kushnerem i Stevem Witkoffem.

Z kolei w czwartek w Manili sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Doszło do niego na marginesie szczytu państw ASEAN. Rozmawiano m.in. na temat zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą.

Ostatnie spotkania między przedstawicielami USA, Rosji oraz Ukrainy mogą więc sugerować rozpoczęcie kolejnych rozmów pokojowych w najbliższym czasie.

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