Zełenski zapowiada „kluczowe rozmowy”. Ważą się losy dowódcy ukraińskiej armii

W niedzielnym wystąpieniu prezydent Ukrainy poinformował, że w ostatnich dniach rozmawiał z doświadczonymi dowódcami o sytuacji na froncie oraz dalszym prowadzeniu wojny. Wśród jego rozmówców znaleźli się Mychajło Drapaty, Wołodymyr Horbatiuk i Ołeh Apostoł.

Zełenski podkreślił, że celem Kijowa pozostaje zmuszenie Rosji do zakończenia wojny pokojem gwarantującym Ukrainie bezpieczeństwo. – Jutro czekają mnie kluczowe rozmowy. Ukraina musi osiągnąć swoje cele i osiągnie je – zapowiedział.

Zełenski rozważa odwołanie Syrskiego?

Konsultacje odbywają się w czasie najpoważniejszego od miesięcy kryzysu w ukraińskich władzach. Jak podał „Kyiv Post”, powołując się na ustalenia „Financial Timesa”, Zełenski ma rozważać odwołanie naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandra Syrskiego. Warunkiem ma być znalezienie następcy, który zagwarantuje sprawne przekazanie dowodzenia i utrzymanie obrony na rozciągającym się na około 1200 kilometrów froncie.

Napięcie wzrosło po dymisji ministra obrony Mychajła Fedorowa, kojarzonego z cyfryzacją armii i rozwojem technologii dronowych. Fedorow oskarżył Syrskiego o blokowanie jego inicjatyw, sabotowanie reform oraz niechęć do modernizacji wojska. Dowódca podziękował byłemu ministrowi za współpracę i zaapelował o jedność, ale nie odniósł się bezpośrednio do zarzutów. Reuters opisywał ten spór jako starcie technologicznej wizji prowadzenia wojny ze „starą szkołą” dowodzenia. To właśnie Fedorow miał być odpowiedzialny za strategię ukraińskich ataków dronowych w głębi Rosji.

Odwołanie Fedorowa wywołało protesty w Kijowie i innych miastach. Demonstranci domagali się jego przywrócenia oraz dymisji Syrskiego. Zełenski zapewniał, że słyszy głosy protestujących i że decyzje dotyczące armii zostaną wypracowane. W niedzielę Ukraińcy ponownie wyszli z transparentami na ulicę. Poniedziałkowe rozmowy mogą pokazać, czy zapowiedź dotyczyła również zmiany na stanowisku naczelnego dowódcy. Sam Zełenski przyznał, że niedzielne rozmowy z dowódcami dotyczyły strategii i ich punktu widzenia na sprawy wojskowe.

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