Szef państwowego giganta ma zostać premierem. „Priorytety są jasne”

Prezes państwowego koncernu Naftohaz Serhij Korecki jest faworytem do objęcia stanowiska premiera Ukrainy. Propozycję objęcia funkcji szefa rządu Wołodymyr Zełenski miał złożyć biznesmenowi podczas spotkania 12 lipca. Prezes Naftohazu miał przyjąć ofertę.

Zełenski wskazał kandydata na premiera Ukrainy

– Jeśli wchodzimy w okres zimowy, musimy być do niego przygotowani. Przygotowujemy się od dawna, ale priorytety są jasne, to przygotowanie do zimy. Dlatego Serhij Korecki, po wszystkich konsultacjach, jest prawdopodobnie najlepiej przygotowaną osobą do objęcia stanowiska premiera Ukrainy – powiedział ukraiński przywódca podczas wspólnej konferencji prasowej z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Kijowie.

Zmiana nastąpi po zapowiedzianym odejściu Julii Swyrydenko, która potwierdziła, że ustąpi ze stanowiska po ogłoszonej przez prezydenta rekonstrukcji gabinetu. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie jej dalsza polityczna przyszłość. W mediach pojawiały się informacje o możliwym objęciu przez nią funkcji ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, jednak – jak przekazały źródła "Kyiv Independent" – nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji.

Formalne powołanie nowego premiera może nastąpić już 16 lipca, choć zgodnie z ukraińską konstytucją ostateczną decyzję musi podjąć parlament. Jeśli Serhij Korecki stanie na czele rządu, będzie musiał zmierzyć się z szeregiem wyzwań. Ukraina nadal odpiera rosyjskie ataki, które regularnie wymierzone są w infrastrukturę energetyczną. Równocześnie kraj zmaga się z presją na gospodarkę oraz koniecznością utrzymania własnej produkcji energii.

Ukraina. Kim jest Serhij Korecki?

Serhij Korecki kieruje Naftohazem od maja 2025 roku. Wcześniej przez blisko trzy lata zarządzał państwowymi spółkami Ukrnafta i Ukrtatnafta. W tym czasie Ukrnafta znacząco zwiększyła wydobycie ropy i gazu, a także stała się jedną z najbardziej dochodowych firm państwowych w Ukrainie.

Eksperci zwracają uwagę, że Serhij Korecki zdobył opinię skutecznego menedżera. – Ma udokumentowane sukcesy w zarządzaniu kryzysowym. Przekształcił przynoszącą straty Ukrnaftę w dochodową spółkę i utrzymał Naftohaz w czasie zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną – oceniła ekspertka ds. energetyki Wiktoria Wojcicka w rozmowie z "Kyiv Independent".

Podobnego zdania są również osoby związane z ukraińską administracją. – Wszyscy dobrze myślą o Koreckim. Nadal cieszy się bardzo dobrą opinią po okresie pracy w Ukrnafcie – powiedział jeden z urzędników.

Analitycy podkreślają także, że jego atutem jest brak powiązań z wpływowymi grupami politycznymi i oligarchami. – Nie jest kojarzony z żadną frakcją polityczną ani grupą oligarchiczną. To jedna z jego największych zalet, zwłaszcza z perspektywy Zełenskiego – ocenił politolog Wołodymyr Fesenko.

Jeśli parlament zatwierdzi kandydaturę Koreckiego, będzie to już druga duża rekonstrukcja ukraińskiego rządu w ciągu niespełna roku. Poprzednia miała miejsce na początku 2026 roku po aferze korupcyjnej, która objęła osoby z najbliższego otoczenia Wołodymyra Zełenskiego.

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