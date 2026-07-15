Zełenski przyspiesza zmiany w rządzie. W tle nieoczekiwany wątek z USA

Według zapowiedzi Wołodymyra Zełenskiego w najbliższych dniach dojdzie do kolejnej rekonstrukcji ukraińskiego rządu, zaledwie rok po poprzedniej. Ma ona polepszyć obecną sytuację kraju, jest też planowana z myślą o ewentualnym zakończeniu wojny z Rosją.

Zmiany kadrowe w rządzie Ukrainy.

12 lipca Zełenski poinformował, że „Ukraina zmienia swoją strategię polityczną” . Dodał także, że „za każdy priorytetowy kierunek polityki zagranicznej będzie odpowiadać konkretna osoba z dużym doświadczeniem, zdolna do realizacji ustaleń wypracowanych na szczeblu przywódców oraz oczekiwań narodu ukraińskiego” .

Ukraina ma teraz dążyć do realizacji porozumień zawartych z USA w sprawie produkcji systemów Patriot. Ma się także skupić na współpracy obu krajów w zakresie bezpieczeństwa. Kijów ma też dążyć do przyspieszenia członkostwa w Unii Europejskiej. Zełenski zwrócił też uwagę, że konieczna jest praca nad relacjami z Polską oraz Węgrami.

Zwiększona ma też być współpraca z Bliskim Wschodem i państwami Zatoki Perskiej. Kluczowe mają być także relacje z „organizacjami międzynarodowymi, które mają wpływ na globalne decyzje i mogą odegrać większą rolę w zakończeniu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie” .

„Również w polityce wewnętrznej pojawiły się nowe wyzwania i zadania. Znaczącego wzmocnienia wymaga praca we wszystkich regionach przyfrontowych i przygranicznych Ukrainy, które codziennie są celem rosyjskich ataków. Liczę także na zwiększenie dostaw dla naszej armii niezbędnego uzbrojenia, w tym wszystkich rodzajów dronów” – podkreślił Zełenski.

Prezydent Ukrainy zwrócił też uwagę na przygotowanie kraju do zbliżającej się zimy. Niezwykle ważnym kierunkiem jest również przygotowanie kraju do zimy. „Przyspieszona zostanie transformacja spółek państwowych, od których w dużej mierze zależy odporność państwa. Szczególnej uwagi wymagają także porozumienia z partnerami dotyczące odbudowy Ukrainy” – dodał.

Następnie zapowiedział rozpoczynające się zmiany kadrowe, „które mają zapewnić realizację zaktualizowanej strategii politycznej” . „Omówiłem szczegóły z premier Ukrainy Julią Swyrydenko. Uznaliśmy, że dla przeprowadzenia zmian konieczna jest przebudowa składu Rady Ministrów” – dodał. Poinformował także, że ze stanowiskiem premierki pożegnała się Julia Swyrydenko.

„Liczę, że wspólnie z parlamentem przeprowadzimy niezbędne zmiany w rządzie Ukrainy. Zmiany obejmą także kierownictwo organów ścigania” – ujawnił polityk.

Jak wynika z ustaleń medialnych, zmiany personalne dotknąć w najbliższym czasie m.in. ukraińskie ministerstwo obrony, a także resorty sprawiedliwości, edukacji, cyfryzacji, a także infrastruktury. Pierwsze rozmowy z kandydatami na stanowiska ministerialne mają się rozpocząć już 14 lipca. We wtorek Zełenski ma się także spotkać z deputowanymi partii Sługa Narodu. Tego samego dnia może zostać przedstawiona koncepcja planowanych zmian w rządzie.

Sytuacja w USA miała przyspieszyć zmiany w Ukrainie

Z ustaleń „Politco” wynika z kolei, że z powodu dochodzenia antykorupcyjnego prowadzonego wobec ambasadorki Ukrainy w USA Olhi Stefaniszyny mogło dojść do przyspieszenia decyzji dotyczącej rekonstrukcji rządu w Kijowie. Wobec kobiety mają się toczyć śledztwa wszczęte w 2019 oraz 2025 roku, dotyczące m.in. sprzeniewierzenia z ukraińskiego resortu sprawiedliwości 2,5 mln hrywien.

Dyplomatka miała złożyć wniosek o usunięcie jej z urzędu, co argumentowała powodami osobistymi. Jej miejsce według nieoficjalnych informacji ma zająć dotychczasowa premierka Julia Swyrydenko. Wcześniej Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że będzie odpowiedzialna za „ważny kierunek współpracy z kluczowym partnerem” .

Czytaj też:

Ataki na Ukraińców w Polsce. „To tylko ekscesy, a nie trend. Wierzę, że przyjdzie opamiętanie” Czytaj też:

Czarnek składa uchwałę w Sejmie. „Dla Ukrainy nie ma miejsca”