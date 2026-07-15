NFZ wszczął specjalną kontrolę. Wszystko przez nowe doniesienia o politykach KO

O możliwych nieprawidłowościach i zapowiadanej kontroli w Piasecznie informowało wcześniej RMF 24. Teraz Wirtualna Polska przekazała więcej szczegółów w tej sprawie. Sygnalista oraz była pracowniczka rejestracji Miejskiego Centrum Medycznego w Piasecznie, opisali w rozmowie z serwisem, jak miał wyglądać proceder.

NFZ rozpoczął kontrolę w MCM w Piasecznie

Paweł Florek, dyrektor komunikacji Narodowego Funduszu Zdrowia w rozmowie z WP poinformował, że we wtorek rozpoczęła się „kontrola doraźna” w placówce. – Kontrolerzy sprawdzają dostępność do świadczeń w zakresie lekarza POZ za lata 2024–2025 – przekazał.

Co ciekawe, w środę ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ujawniła, że „80 etatów kontrolerskich jest nieobsadzonych w NFZ” . – Będziemy proponowali zmiany systemowe, żeby ten korpus kontrolerski wyglądał inaczej (...). Mamy dziś scentralizowaną kontrolę, myślę jednak, że lepiej byłoby wrócić do rozwiązań, w których również oddziały NFZ-u będą mogły wchodzić na kontrole w swoich regionach, więc to jest temat, nad którym pracujemy bardzo intensywnie – przekazała ministra.

Politycy KO mieli korzystać z placówki bez kolejki

Agnieszka Krzaczek, która pracowała w placówce w Piasecznie od października do grudnia 2024 r., przekazała w rozmowie z WP, że kazano jej zapisywać radnych partii bez kolejki. Politycy mieli też otrzymywać informacje od placówki, że jest do ich dyspozycji „o każdej porze” .

– Tworzyliśmy placówkę, która miała konkurować jakością z prywatnymi sieciami medycznymi. Pracownicy czuli tę misję. Tymczasem część polityków była zapisywana z pominięciem oficjalnej drogi, bez zachowania kolejności obowiązującej zwykłych pacjentów – mówił w rozmowie z WP jeden z pracowników MCM, który zdecydował się ujawnić kulisy funkcjonowania placówki.

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