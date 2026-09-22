Minister zdrowia o szczegółach limitu wynagrodzeń lekarzy. Będą wyjątki

– Dzisiaj finał tego, o czym rozmawialiśmy około dwóch miesięcy temu, czyli pakiet pięciu projektów ustaw, które dotyczą bezpośrednio budowania systemu ochrony zdrowia opartego o przejrzystość, transparentność, ale przede wszystkim bezpieczeństwo dla pacjentów. W tym pakiecie ustaw znalazła się ustawa, która będzie limitowała wynagrodzenia w placówkach, które pracują w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia – podkreśliła na konferencji prasowej Jolanta Sobierańska-Grenda.

Chodzi zarówno o prywatne jak i publiczne placówki, które mają kontrakty z NFZ-em. – Limit będzie dotyczył wynagrodzeń, które są w ramach umów o pracę, jak również tych wynagrodzeń, które są zawierane w formie kontraktów B2B. Propozycja, która dzisiaj znalazła się w projekcie to ośmiokrotność minimalnego wynagrodzenia. Również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami – wyjaśniała minister zdrowia.

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Ostatnia opcja będzie dotyczyła „np. tych, którzy wykonują operacje wysokospecjalistyczne – są to transplantacje albo pełnią funkcje kierownicze w szpitalach”. – Dopuszczamy również limit 18-krotności przy założeniu, że będzie dana osoba pracowała dwa na dwóch etatach i tutaj stawiamy też górny limit w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo pacjenta. Maksymalna maksymalny wymiar czasu pracy to 320 godzin – tłumaczyła Sobierańska-Grenda.

Ustawa wejdzie w życie po miesiącu od opublikowania. W przypadku umów, które są zawarte i trwają podmioty lecznicze będą miały pół roku na dostosowanie się do przepisów. – Zakazujemy też praktyk, które były w szpitalach stosowane poprzez świadczenie usług w ramach spółek i fundacji, czyli te wszystkie przypadki, które także w przekazach medialnych wybrzmiewały dosyć ostro, w związku z tym takich możliwości świadczenia usług medycznych w podmiotach nie będzie – zakończyła minister.

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