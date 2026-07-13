Mentzen ostro o lekarzach. „Sprzedają lewe L4, nie badają pacjentów”

Przypomnijmy, w ostatnich tygodniach media ujawniły nieprawidłowości, do których miało dochodzić w warszawskim szpitalu. Pojawiły się m.in. doniesienia o wyjątkowo wysokich zarobkach lekarza Dawida Kacprzyka, który koordynował pracę tamtejszego SOR-u. Kolejne poważne uchybienia wykryto w szpitalach w Miastku i Mogilnie.

Mentzen uderza w lekarzy ws. L4. „Można ich zastąpić AI”

Do kontrowersji wokół praktyk, które miała stosować część lekarzy, odniósł się lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Powołał się na artykuł, który pod koniec czerwca pojawił się na stronie rynekzdrowia.pl, dotyczący zastrzeżeń wokół wystawianych zwolnień lekarskich.

– Jest jeszcze jedna patologia związana z lekarzami, o której ku mojemu zdziwieniu – cisza. Nikt o tym nie mówi, żadne medium się tym nie zajęło, więc ja postanowiłem się tym zająć, bo uważam, że z tym też coś trzeba zrobić – powiedział Mentzen w nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube.

Następnie zwrócił uwagę, że „wszystko zaczęło się od artykułu, który znalazł w internecie o trzech lekarzach, którzy wystawili 56 tys. zwolnień L4 w rok” . – Ci medycy wystawiali zwolnienia na choroby, które zupełnie nie były związane z ich specjalizacją – dodał polityk. – Lekarze odkleili się od rzeczywistości, a my musimy za to wszystko płacić – ocenił lider Konfederacji.

Z kolei w serwisie X napisał: „lekarze sprzedają lewe L4, nie badają pacjentów, przynoszą straty gospodarce” . Lider Nowej Nadziei zastanawiał się także: „jeżeli zwolnienie można dostać przez chat, bez badania pacjenta, to po co do tego lekarze?” . Następnie sam odpowiedział: „Można ich zastąpić AI. Będzie taniej i lepiej” . „Państwo nic z tym nie robi, bo koszty lewych zwolnień ponoszą firmy!” – dodał.

Mentzen odniósł się również do ostatniej afery w Szpitalu Południowym.

– Lekarz zarabia milion sześćset tysięcy złotych rocznie. Nie wiem, czy wiecie, ale już teraz, gdyby policzyć wynagrodzenia polskich lekarzy i pielęgniarek w stosunku do średniej krajowej, to okazuje się, że oni zarabiają albo najlepiej, albo prawie najlepiej na całym świecie. Nigdzie na świecie albo prawie nigdzie, lekarze i pielęgniarki w stosunku do wszystkich innych nie zarabiają tak dobrze jak w Polsce – stwierdził polityk w nagraniu.

Ponad 290 mln dni na L4 w Polsce

Dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu Dobrochna Bubnowska w rozmowie z serwisem rynekzdrowia.pl poinformowała, że rozpoczęto więcej postępowań dotyczących lekarzy, którzy mogli dopuścić się podobnych nadużyć.

– System elektronicznych zwolnień lekarskich pozwala nam na bieżąco analizować dane dotyczące liczby wystawianych zwolnień, osób, którym te zwolnienia są wystawiane, jak i lekarzy, którzy je wystawiają. Mamy zdiagnozowaną pewną grupę lekarzy, w stosunku do których prowadzimy w tej chwili postępowania wyjaśniające, zmierzające do ustalenia, czy wszystkie zwolnienia były wystawiane zgodnie z przepisami – przekazała.

Serwis poinformował również, że w 2025 roku liczba dni absencji chorobowej wśród Polaków przekroczyła 290 mln. Wystawiono wówczas 27,5 mln zaświadczeń, a przeciętna długość zwolnień lekarskich wynosiła 11 dni. W sumie zwolnienia kosztowały ok. 35 mld zł.

Czytaj też:

Nowy pomysł MZ na walkę z patologią – mówił nam o tym rzecznik, potwierdza minister zdrowia Czytaj też:

Ujawniono nagrania ze Szpitala Południowego. „Trzeba zrobić tak, żeby syfu nie było”