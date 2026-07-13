NATO skarciło Rosję. „Wzywamy natychmiast do zaprzestania”

Oświadczenie UE wskazuje, że 16 Centrum Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Rosji prowadzi szeroko zakrojoną wrogą działalność w cyberprzestrzeni wymierzoną w:

struktury rządowe i dyplomatyczne państw UE;

sektor obronny, energetyczny;

przedsiębiorstwa z obszaru innowacji;

a także instytucje badawczo-rozwojowe i edukacyjne.

W przeprowadzanie ataków Rosja angażuje zarówno służby wywiadowcze, cyberprzestępców, samozwańcze grupy hakerskie, jak i prywatne przedsiębiorstwa. System ten służy działaniom destrukcyjnym oraz operacjom wpływu ukierunkowanym na destabilizację struktur i procesów decyzyjnych państw UE i NATO.

W pełni popieramy decyzję UE o przyjęciu, w odpowiedzi na wrogie działania Rosji w cyberprzestrzeni, środków ograniczających pod postacią cybersankcji. Po raz pierwszy na tak szeroką skalę sankcje obejmują nie tylko osoby fizyczne, lecz także inne podmioty zaangażowane w prowadzenie wrogich operacji w cyberprzestrzeni. Są one reakcją na wrogie działania naruszające prawo międzynarodowe oraz obowiązujące normy i zasady – czytamy na stronie MSZ.

Uderzenie w infrastrukturę i sojusz z hakerami

Rada Północnoatlantycka, będąca stałym forum wyznaczającym kierunki polityki obronnej dla wszystkich państw zrzeszonych w NATO, wyraziła pełną solidarność z krajami, które padły ofiarą wrogich działań w cyberprzestrzeni. W oficjalnym komunikacie dyplomaci odnotowali również zbieżne stanowiska Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej.

– Stanowczo potępiamy utrzymujące się złośliwe działania cybernetyczne Rosji, która wykorzystuje swój ekosystem cybernetyczny do atakowania sojuszników i partnerów NATO. Działania te stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Sojuszu – przekazała Rada w swoim oświadczeniu.

Wezwanie do zaprzestania agresji

Sojusznicy wystosowali do Kremla kategoryczne wezwanie do natychmiastowego zaprzestania działań destabilizujących, które w rażący sposób łamią wypracowane przez społeczność międzynarodową normy odpowiedzialnego zachowania w sieci. Przedstawiciele NATO podkreślili, że opowiadają się za wolną, otwartą i bezpieczną cyberprzestrzenią, jednak w obliczu nieustannej presji ze strony Rosji nie zamierzają ograniczać się wyłącznie do dyplomatycznych protestów.

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