To, co wydarzyło się na Kresach Wschodnich – tzw. rzeź wołyńska – to jeden z najtrudniejszych momentów w historii, który mimo upływu lat ciągnie się za Ukraińcami. Utrudnia im budowanie relacji z Polakami, a po ostatniej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego komentatorzy polityczni odnoszą wrażenie, że wcale nie robią oni wszystkiego, by przyjaźń mogła rozkwitać. Polityk podpisał bowiem dekret, przez który uhonorowano Ukraińską Powstańczą Armię. Ta formacja wojskowa ma polską krew na rękach, dlatego też Karol Nawrocki w konsekwencji odebrał swojemu odpowiednikowi Order Orła Białego – przyznawany za zasługi dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej.

W obwodzie wołyńskim prowadzone były dotąd ekshumacje. 10 lipca Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że na terenie dawnych wsi – Ostrówka i Wola Ostrowiecka – wkrótce zostaną one wznowione.

Rzeź wołyńska. Nowe informacje ws. ekshumacji

Proces ekshumacji ruszy w poniedziałek (13 lipca), a zakończony zostanie na początku sierpnia tego roku. Ukraiński IPN wskazał, że w pracach uczestniczyć będą specjaliści z Polski – eksperci z IPN i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Ukraiński IPN w piątkowym komunikacie prasowym zaznaczył, że „wspólna pamięć i gotowość do zrozumienia zbliżają do siebie oba narody”. To wszystko „w imię wspólnych wartości opartych na tradycji chrześcijańskiej, szacunku dla praw człowieka, dobrosąsiedztwa w Europie i oporu wobec rosyjskiego imperializmu” – wskazali przedstawiciele instytutu.

Historycy przy tej okazji przypomnieli, że wcześniej, w drugiej połowie kwietnia na terenie dawnych wsi – Ostrówka i Wola Ostrowiecka – prowadzono już takie czynności. „Znaleziono tam ludzkie szczątki” – poinformowali. Radio RMF FM podało, że wcześniej odkryto tam szczątki ponad 650 Polaków.

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