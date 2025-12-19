Zełenski o ekshumacjach wołyńskich. Jasna deklaracja podczas wizyty w Polsce

Odpowiadając na pytanie Wołodymyr Zełenski podkreślił, że już trwają konkretne działania. – Dzisiaj omówiliśmy tę kwestię i nieraz wracaliśmy do niej. Obecne są wśród naszych delegacji przedstawiciele i szefowie Instytutów Pamięci Narodowej. Mają wszystkie fakty i mają rozpisane wszystkie kroki. Prace się rozpoczęły. Strona polska pragnie to przyspieszyć, a strona ukraińska jest gotowa wyjść temu naprzeciw. I to nie deklaracje, to już konkretne działania, które trwają – zadeklarował.

Szerzej na pytanie odpowiedział Karol Nawrocki, który zaczął od podziękowań dla prezydenta Ukrainy za jasną deklarację. – W agendzie naszego spotkania wspólnie z panem prezydentem odnosiliśmy się do tej kwestii, żeby wskazać właśnie na to, co powinno być rozwiązane. W istocie chodzi tutaj już nie tylko o symbole, o gesty, ale o realne działania – powiedział.

Ekshumacje na Wołyniu. W Pałacu Prezydenckim padła jasna zapowiedź

Prezydenci w rozmowie odnosili się do 26 wniosków złożonych przez stronę polską. – Wychodzimy dzisiaj z panem prezydentem z przekonaniem, że wszystkie te kwestie formalne, administracyjne, które do tej pory stawały naprzeciw rozwiązaniu tej sytuacji, zostaną po stronie ukraińskiej rozwiązane – zapowiedział Karol Nawrocki.

– Myślę, że w naszym wspólnym interesie jest pochowanie ofiar ludobójstwa wołyńskiego, oddania im czci. To wynika z istoty wartości chrześcijańskich, które także łączą Polskę i Ukrainę – powiedział.

Dalej prezydent Polski zwrócił uwagę na zagrożenie w tej kwestii ze strony Rosji. – Dla dzisiejszej Federacji Rosyjskiej instrumentalizowanie historii, kłamstwa na temat przeszłości są jednym z fundamentów imperialnego działania. Mamy z prezydentem Zełenskim świadomość, że wyjaśniając tą sytuację, realizując 26 wniosków wybijamy właśnie Federacji Rosyjskiej pewien argument i próby dzielenia nas i dezinformowania – powiedział.

– To jest kwestia, która jest najbardziej wrażliwa na dzień dzisiejszy między naszymi państwami. Wierzę, że nasze dzisiejsze spotkanie ją po prostu rozwiążę – ogłosił Karol Nawrocki.

Czytaj też:

Nawrocki po spotkaniu z Zełenskim. „Zła informacja dla Rosji”Czytaj też:

Polska zbroi wschodnią granicę. Miliony min przeciwpiechotnych w planach