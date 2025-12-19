Nawrocka pomalowała bombkę w szczytnym celu. Cena już jest zawrotna

Pierwsza dama spędziła trochę przedświątecznego czasu na malowaniu bombki, na której umieściła choinkę bożonarodzeniową.

Przedmiot oddała na licytację charytatywną – pieniądze, które ktoś postanowi na niego przeznaczyć, wesprą w całości Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. „Niech ta świąteczna ozdoba przyniesie dobro, nadzieję i realne wsparcie dla potrzebujących” – zaznaczyła w opisie krótkiego materiału wideo na Facebooku Marta Nawrocka. „Bombka autorstwa Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marty Nawrockiej” – jak brzmi tytuł aukcji – jest w tym momencie licytowana przez osiem osób. Najwyższa kwota to w południe dnia 19 grudnia (piątek) – 2025 złotych.

Bombka pierwszej damy to jedna z kilku ozdób, które przeznaczone zostały na świąteczną aukcję charytatywną, mającą na celu wsparcie działalności pomorskiego hospicjum. Oprócz Nawrockiej na aukcję swój przedmiot wystawiła także Natalia Muianga. „Licytując tę bombkę wspierasz podopiecznych Pomorskiego Hospicjum Dla Dzieci. Liczę na Wasze otwarte i gotowe do pomocy serca. Licytujcie, proszę, zostały trzy dni!” - zachęca na Instagramie do wzięcia udziału w zabawie piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka.

Marta Nawrocka złożyła wizytę w Klinice Paley European Institute

Małżonka prezydenta jest cały czas aktywna – pomimo zbliżających się wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia. Kilka dni temu odwiedziła Klinikę Paley European Institute na warszawskim Ursynowie, czyli największe centrum neuroortopedii i leczenia deformacji ortopedycznych w chorobach rzadkich i ultrarzadkich w Europie – czytamy na stronie prezydent.pl.

Nawrocka złożyła tam wizytę w związku z zaproszeniem 10–letniego Teodora Górskiego, który w mediach społecznościowych zamieścił wyjątkowe nagranie, skierowane specjalnie do pierwszej damy.

