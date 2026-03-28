Będzie chronił polskie bazy wojskowe i infrastrukturę krytyczną”. Podpisano umowę wartą miliony

Prezes Zarządu Farada Group Szymon Kupaj poinformował na platformie Linkedin, że spółka wspierana przez JRH ASI, podpisała umowę z Wojskowym Instytutem Techniki Uzbrojenia (WITU). Jak czytamy, opracowany zostanie wart miliony złotych „dronowy system Wartownik, który wspierany przez AI stanie się nowym okiem polskiej armii, chroniąc bazy wojskowe i infrastrukturę krytyczną”.

Z kolei na profilu JRH ASI podkreślono, że jednocześnie rozpoczną się testy w Ośrodku Systemów Autonomicznych (OSA) Wojska Polskiego. To tam zapadają decyzje o tym, jaki sprzęt trafi na wyposażenie polskiej armii. Finał prac nad zleceniem przewidziano na połowę czwartego kwartału 2026 roku. Jak wyjaśniono „system Wartownik to platforma integrująca bezzałogowe statki powietrzne (BSP) z zaawansowaną analityką danych”.

Dronowy system Wartownik dla wojska. Farada Group i JRH ASI podpisały umowę z WITU

„System ma chronić infrastrukturę krytyczną, w tym bazy wojskowe, w sposób niemal całkowicie autonomiczny. Odporny na wojnę elektroniczną WARTOWNIK, jest projektowany do pracy w warunkach silnych zakłóceń łączności. Pełna kontrola nad transmisją danych i ich szyfrowaniem gwarantuje cyberbezpieczeństwo. Platforma zapewnia analizę AI danych dzięki algorytmom, które w czasie rzeczywistym odróżniają zagrożenia od fałszywych alarmów” – czytamy.

Farada oferuje na swojej stronie droga G1. Spółka chwali się, że „to innowacyjny system bezzałogowy oparty o hybrydowy układ płatowca ze śmigłem ciągnącym oraz czterema zespołami napędowymi w układzie wielowirnikowca, które umożliwiają pionowy start i lądowanie”. Czas lotu wynosi 1,5 godziny; prędkość wznoszenia od trzech do czterech metrów na sekundę; a prędkość przelotowa między 85 a 90 km/h.

Czytaj też:

