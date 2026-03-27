Generał o zakupach dla polskiego lotnictwa. „Żebyśmy już przecięli to raz na zawsze”
F-35, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Wize Pixels
Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła podkreślił, że Polska planuje kupno jedynie samolotów piątej generacji, lub nowszych.

Generał Wiesław Kukuła był gościem Krzysztofa Wojczala na jego kanale YouTube. Analityk geopolityczny w rozmowie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego poruszył kwestię zakupów dla polskiej armii, jeśli chodzi o lotnictwo i planowane dwie nowe eskadry. Do tego doszła również kwestia programu Karkonosze, czyli cystern, które umożliwiałyby dłuższe operowanie w powietrzu, przy mniejszej liczbie maszyn.

Gen. Kukuła zaczął, że „ważne w systemie sił powietrznych dla naszych samolotów F-35 są tzw. zwielokratniacze siły”, a czymś takim jest właśnie cysterna powietrzna. – Absolutnie z punktu widzenia potrzeb sił zbrojnych i powietrznych krytyczna zdolność, również przeciwzaskoczeniowo bardzo ważna. No niestety kilka lat temu decyzją jednych z moich poprzedników i rekomendacji wycofaliśmy się z tego zakupu – powiedział szef Sztabu Generalnego polskiej armii.

Gen. Wiesław Kukuła o rekomendacjach Sztabu Generalnego WP: Samolot piątej generacji lub nowszy

Gen. Kukuła zaznaczył, że „rozumie uwarunkowania, które tam miały miejsce, ale dzisiaj robimy wszystko, żeby naprawić ten błąd”. – Jeśli chodzi z kolei o te dwie eskadry, rekomendacja Sztabu Generalnego jest bezwzględna z uwagi na model walki, który planujemy, aby to był samolot piątej generacji lub nowszy, żebyśmy już przecięli to raz na zawsze – powiedział gen. Kukuła.

Szef Sztabu Generalnego WP wspomniał też, że rysują się koncepcje samolotów szóstej generacji i program lojalnego skrzydłowego do programu F-35. – Chcemy uniknąć tutaj takiego błędu, jakie nasze państwo popełniło wiele lat temu. Przypomnę, wtedy nawet opinie wojskowe było takie, że wojskowi założyli, że wyprodukowanie samolotu o możliwościach samolotu F-35 zwyczajnie nie będzie możliwe. Mam taki raport historyczny w swoim biurku. Rzeczywistość okazała się inna – zaznaczył gen. Kukuła.

Polska zakupi dwie eskadry samolotów piątej generacji. Generał ostrzega przed głównym wyzwaniem

– Dzisiaj chcemy być częścią tych systemów, więc po pierwsze wkrótce, tj. w lipcu będziemy wiedzieli, na ile możemy relokować pewne środki dzięki wykorzystaniu SAFE. Po podpisanych kontraktach i po oszacowaniu ich kosztów w ramach tej pożyczki będziemy programować zakup tych samolotów dwóch eskadry piątej generacji – kontynuował szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Gen. Kukuła podsumował, że „jeśli późno się zdecydujemy na ten zakup, będziemy musieli długo czekać”.

Źródło: YouTube / Krzysztof Wojczal