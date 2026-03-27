Generał o zakupach dla polskiego lotnictwa. „Żebyśmy już przecięli to raz na zawsze”

Generał Wiesław Kukuła był gościem Krzysztofa Wojczala na jego kanale YouTube. Analityk geopolityczny w rozmowie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego poruszył kwestię zakupów dla polskiej armii, jeśli chodzi o lotnictwo i planowane dwie nowe eskadry. Do tego doszła również kwestia programu Karkonosze, czyli cystern, które umożliwiałyby dłuższe operowanie w powietrzu, przy mniejszej liczbie maszyn.

Gen. Kukuła zaczął, że „ważne w systemie sił powietrznych dla naszych samolotów F-35 są tzw. zwielokratniacze siły”, a czymś takim jest właśnie cysterna powietrzna. – Absolutnie z punktu widzenia potrzeb sił zbrojnych i powietrznych krytyczna zdolność, również przeciwzaskoczeniowo bardzo ważna. No niestety kilka lat temu decyzją jednych z moich poprzedników i rekomendacji wycofaliśmy się z tego zakupu – powiedział szef Sztabu Generalnego polskiej armii.

Gen. Wiesław Kukuła o rekomendacjach Sztabu Generalnego WP: Samolot piątej generacji lub nowszy

Gen. Kukuła zaznaczył, że „rozumie uwarunkowania, które tam miały miejsce, ale dzisiaj robimy wszystko, żeby naprawić ten błąd”. – Jeśli chodzi z kolei o te dwie eskadry, rekomendacja Sztabu Generalnego jest bezwzględna z uwagi na model walki, który planujemy, aby to był samolot piątej generacji lub nowszy, żebyśmy już przecięli to raz na zawsze – powiedział gen. Kukuła.

Szef Sztabu Generalnego WP wspomniał też, że rysują się koncepcje samolotów szóstej generacji i program lojalnego skrzydłowego do programu F-35. – Chcemy uniknąć tutaj takiego błędu, jakie nasze państwo popełniło wiele lat temu. Przypomnę, wtedy nawet opinie wojskowe było takie, że wojskowi założyli, że wyprodukowanie samolotu o możliwościach samolotu F-35 zwyczajnie nie będzie możliwe. Mam taki raport historyczny w swoim biurku. Rzeczywistość okazała się inna – zaznaczył gen. Kukuła.

Polska zakupi dwie eskadry samolotów piątej generacji. Generał ostrzega przed głównym wyzwaniem

– Dzisiaj chcemy być częścią tych systemów, więc po pierwsze wkrótce, tj. w lipcu będziemy wiedzieli, na ile możemy relokować pewne środki dzięki wykorzystaniu SAFE. Po podpisanych kontraktach i po oszacowaniu ich kosztów w ramach tej pożyczki będziemy programować zakup tych samolotów dwóch eskadry piątej generacji – kontynuował szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Gen. Kukuła podsumował, że „jeśli późno się zdecydujemy na ten zakup, będziemy musieli długo czekać”.

