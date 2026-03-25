Wrocław będzie mógł przyjmować największe samoloty na świcie. Zainwestują miliardy

Wiceszef MON Cezary Tomczyk informował na początku stycznia, że „rząd USA, a potem Kongres i Donald Trump zaakceptowali plan inwestycji ponad 500 milionów dolarów w czterech bazach w Polsce – Drawsko Pomorskie, Powidz, Wrocław i Łask”. „Współfinansujemy obecność amerykańską, bo to jedna z najmocniejszych gwarancji naszego bezpieczeństwa!” – dodał wówczas wiceminister obrony narodowej.

We Wrocławiu powstanie amerykańska baza za około 750 mln złotych. Chodzi o Air Port of Debarkation, czyli lotniczą bazę rozładunkową. Infrastruktura jest szykowana na Porcie Lotniczym Wrocław, który ma zarówno wojskowe, jak i cywilne przeznaczenie. W planach jest bocznica kolejowa, płyta postojowa, drogi kołowania do płyty postojowej, obiekt administracyjny, teren przeładunku materiałów niebezpiecznych i przetrzymywania amunicji oraz magazyn broni.

Wrocław. Powstaje baza amerykańskiej armii. Będzie mógł tu wylądować Lockheed C-5 Galaxy

Powstaną również obiekty portu przeładunkowego, terminal pasażerski, tymczasowe miejsce zakwaterowania, stołówka, pralnia, przychodnia, centrum sportowe, poczta, a także infrastruktura telekomunikacyjna. Zmodernizowany zostanie również system ochrony antyterrorystycznej. Po wszystkich planowanych pracach lotnisko uzyska zdolność do obsługi samolotów transportowych Lockheed C-5 Galaxy.

Płk Robert Wójcik poinformował, że Wrocław będzie mógł też przyjmować samoloty kodu F, która oznacza najwyższą kategorię klasyfikacji lotnisk i samolotów. Takie lotnisko jest przystosowane do obsługi największych statków powietrznych na świecie. Stolica Dolnego Śląska będzie miała również 10. kategorię bezpieczeństwa, czyli najwyższy możliwy poziom zabezpieczenia ratowniczego. Oprócz tego w część cywilną lotniska zainwestowanie zostanie 460 mln zł.

