Zakłócenia GPS w rejonie Morza Bałtyckiego. Polacy skarżą się na problemy

Co i rusz słyszy się o incydentach, które związane są z zakłócaniem sygnału GPS (systemu nawigacji satelitarnej). Załogi statków, a także piloci dronów uskarżają się, że m.in. w rejonie Morza Bałtyckiego czy na Warmii i Mazurach pojawiają się problemy z GPS-em, co nierzadko uniemożliwia pracę (np. bezzałogowce, które nie mogą funkcjonować bez nawigacji, zwyczajnie opadają na ziemię – piloci po wszystkim często nie wiedzą, gdzie znajduje się ich UAV).

Inny przykład, o którym wspomniała w swoim tekście redakcja portalu NaTemat, miał miejsce w ubiegłym roku – gdy załoga samolotu pasażerskiego lecącego z Hiszpanii (Alicante) do Polski (Bydgoszcz) został przekierowany do Poznania.

Zakłócenia GPS są poważnym zagrożeniem m.in. dla lotnictwa

Portal Trójmiasto ustalił, że w ciągu jednego weekendu – w aplikacji Drone Tower – stwierdzono utratę sześciu dronów. Do większości incydentów doszło w okolicy lub na terenie Gdańska, Sopotu i Gdyni (a jeden także w Krynicy Morskiej).

Na portalu GPS Jam można śledzić w czasie rzeczywistym informacje o ewentualnych zakłóceniach sygnału. W tym momencie „mocne zakłócenia” (czyli powyżej 10 proc. – obszar oznaczony kolorem czerwono) stwierdzono m.in. w rejonie Grudziądza, Iławy, Kwidzyna, Elbląga, Starogardu Gdańskiego, Gdańska, Sopotu, Gdyni, Kościerzyna, Lęborka, Słupska, Wejherowa czy Łeby.

Były szef MSWiA: Rosja maczała w tym palce

NaTemat wskazał, że zakłócenia pochodzą najprawdopodobniej z obwodu królewieckiego (ze znajdujących się tam baz). Problemy z GPS-em komentował w 2025 r. ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji – Tomasz Siemoniak. – Nie ma wątpliwości, że Rosja maczała w tym swoje palce – oceniał na antenie stacji Polsat News. Zwracał uwagę, że sygnał GPS to „krytyczny element konfliktów zbrojnych” – m.in. wojny rosyjsko-ukraińskiej.

