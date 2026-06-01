Naukowcy wszystko wyliczyli. W tym roku ludzkość zacznie wymierać

Grupą badaczy kierował prof. Alessio Zaccone – ekspert w dziedzinie fizyki teoretycznej. Wynik pracy jego i jego zespołu (czyli artykuł „Scenariusze globalnego kryzysu populacyjnego przewidywane przez ogólny, nieliniowy model dynamiczny”) opublikowało czasopismo „Chaos, Solitons & Fractals”.

Naukowcom udało się ustalić, w którym roku ludzkość zacznie stopniowo wymierać. To termin nie tak odległy, jak niektórym mogłoby się wydawać.

Padła konkretna data

Badacze na tapet wzięli tzw. scenariusz końca świata – pojęcie, które zaproponowane zostało dekady temu przez cybernetyka, fizyka i filozofa Heinza von Foerstera.

Następnie, przy użyciu modeli matematycznych, biorąc pod uwagę założenia wspomnianego scenariusza von Foerstera, obliczył, że populacja zacznie zmniejszać się około 2064 roku.

– Modelowaliśmy to, co mogłoby się wydarzyć, gdyby poważne kryzysy środowiskowe nagle narzuciły Ziemi surowe ograniczenia pojemności środowiskowej. Np. poprzez załamanie klimatu, pandemie, konflikty lub niedobory zasobów – ujawnił prof. Zaccone (cytat za National Geographic Polska).

Niepokojące prognozy ONZ

Co ciekawe – już lata temu Organizacja Narodów Zjednoczonych twierdziła, że za ok. 100 lat (licząc od połowy 2014 r.) zacznie wymierać. Eksperci wskazywali, że ponad 20 proc. ludzi na świecie będzie miała ponad 65 lat.

Argumentowali, że wydłużanie się średniej długości życia społeczeństwa oraz jednoczesny spadek liczby urodzeń, sprawią, iż w przyszłości zmieni się struktura demograficzna ludności. W efekcie liczba osób znajdujących się w wieku produkcyjnym będzie stopniowo malała, podczas gdy liczba emerytów będzie rosła. Oznacza to, że coraz mniejsza grupa pracujących będzie musiała utrzymywać coraz większą liczbę osób pobierających świadczenia emerytalne. Taka sytuacja może prowadzić do wzrostu obciążeń podatkowych oraz ograniczenia środków przeznaczanych na inwestycje. W konsekwencji może to przyczynić się do wystąpienia recesji oraz spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego.

Czytaj też:

W USA piją „herbatę z kurczaka” zamiast słodkich napojów. Polacy znają ten przysmak od dzieckaCzytaj też:

Nawet 2 tys. zł co miesiąc. Wielu seniorów nie wie, że może otrzymać takie wsparcie