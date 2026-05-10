Rosja złamała zawieszenie broni. Twierdzi, że to „ataki odwetowe”

Przypomnijmy, zgodnie z wcześniejszym zapowiedziami od 9 do 11 maja miało trwać zawieszenie broni wspierane przez Stany Zjednoczone.

Kolejny atak Rosji na Ukrainę

Według informacji przekazanych przez Reuters Rosja zaatakowała Ukrainę dronami w pobliżu linii frontu już 9 maja. Ukraińskie władze przekazały także, że w sobotę rano doszło do ponad 200 starć na polu walki. Tego samego dnia drony zaatakowały miejscowości w obwodzie dniepropietrowskim. Zginęła wówczas jedna osoba. Uszkodzono m.in. budynek mieszkalny oraz liceum.

W kolei 9 maja wieczorem drony uderzyły w dzielnicę przemysłową Charkowa. Jeden z nich trafił w blok mieszkalny, w wyniku czego co najmniej pięć osób zostało rannych. Jak poinformowały ukraińskie media Rosja atakowała wówczas m.in. pociskiem balistycznym Iskander-M i 43 dronami szturmowymi. Ukraińskie siły powietrzne przekazały także, że do wczesnych godzin porannych 10 maja udało się przechwycić lub zneutralizować 27 rosyjskich dronów. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował również o kolejnych atakach prowadzonych też w niedzielę 10 maja.

Rosja o ataku na Ukrainę: Działania odwetowe

Z kolei Ministerstwo Obrony Rosji przekazało 10 maja, że to Ukraina miała rozpocząć ataki pomimo ogłoszonego zawieszenia broni. „W ciągu ostatnich 24 godzin ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły 676 ataków na pozycje naszych wojsk z użyciem artylerii, wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, moździerzy i czołgów. Przeprowadziły również 6331 ataków z użyciem bezzałogowych statków powietrznych. Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły osiem ataków na pozycje jednostek rosyjskich. W strefie operacji wojskowych odnotowano łącznie 16 071 naruszeń zawieszenia broni” – napisano na Telegramie.

Stwierdzono także, że w odwecie Rosja przeprowadziła „ataki odwetowe na stanowiska ogniowe wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (MLRS), artylerii i moździerzy. Zaatakowano również stanowiska dowodzenia i wyrzutnie dronów” .

Przypominamy, Rosja prowadzi szerokie działania propagandowe. Publikowane przez nią komunikaty są częścią kampanii dezinformacyjnej.

Czytaj też:

Putin o rozmowach pokojowych z Unią Europejską ws. Ukrainy. Ujawnił, z kim chce rozmawiaćCzytaj też:

Strach na Kremlu, dyskusje o konstytucji i jak nie utknąć w pułapce samorozwoju. Nowy „Wprost”