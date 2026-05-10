Strach na Kremlu, dyskusje o konstytucji i jak nie utknąć w pułapce samorozwoju. Nowy „Wprost”

„Smuta zamiast dnia zwycięstwa”. W Moskwie zapanowały minorowe nastroje. Putin boi się ukraińskiego dronopadu, jego dworacy żrą się między sobą, wielkoruscy patrioci wieszczą klęskę w wojnie, a zwykli Rosjanie boją się o to, że rząd zagarnie ich oszczędności, by dalej finansować wojnę – pisze Jakub Mielnik.

„Zmiany zacznijmy od poprawek”. – W debacie nad obecną konstytucją uczestniczyłem w różnych gremiach, więc nie uważam, że powinienem się teraz ograniczać – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Józef Zych, honorowy prezes PSL-u.

„Dwa lata bezprawia”. – Nie jestem prawnikiem, dlatego gdy zaproszono mnie do rady konstytucyjnej, lojalnie uprzedziłem, że mam pewne ograniczenia – tłumaczy w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej prof. Ryszard Legutko.

„Siła prezydenta”. Nawet jeżeli żadnej nowej konstytucji nie będzie, to w cieniu awantur o nią faktyczna i akceptowana powszechnie siła prezydenta będzie większa – stawia tezę Jan Wróbel.

„Przepis na porażkę”. Zwracam się z pytaniami do pomysłodawcy zmian konstytucyjnych: jakich praw obywateli nie chroni obecna konstytucja? Czy bałagan polityczny jest wynikiem konstytucji, czy złej woli dużej części klasy politycznej? – pisze Marek Isański.

„Pętla samorozwoju”. – Gdy przestajemy rozmawiać ze sobą wprost, a zaczynamy używać języka terapeutycznego, nasze interakcje stają się sterylne – ostrzega w rozmowie z Martą Byczkowską-Nowak psycholożka Kama Wojtkiewicz.

„Domino Miszalskiego”. – Jeżeli Miszalski zostanie obalony, zostanie to potraktowane jako początek trendu odwracania się wyborców od KO – przestrzega w tekście Elizy Olczyk polityk sympatyzujący z obozem władzy.

„Walka o namaszczenie”. W PiS-ie toczy się gra o przyszły kształt partii, a Mateusz Morawiecki wyrasta na gracza, z którym Jarosław Kaczyński musi liczyć się jak nigdy wcześniej – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Michał Wróblewski.

„Nadzieja i groza”. Magdalena Frindt i Tomasz Stankiewicz zapytali maturzystów o wrażenia z tegorocznego egzaminu. Padają gorzkie słowa pod adresem szkolnictwa, ale pojawia się też optymizm, a nawet wątki ezoteryczne.

„Pogranicze walczy o przetrwanie”. Nie ma już pełnych parkingów i tłumów na bazarach. Mieszkańcy pogranicza, którzy z granicy nadal żyją, w przyszłość patrzą z coraz większym niepokojem. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Szok marketingowy”. Im więcej perfekcyjnych treści generuje AI, tym większy głód autentyczności. W tym roku wygrywają ci, którzy pokazują prawdziwe emocje, a nie idealne kadry – radzi Karolina Margasińska.

„Rok Leona XIV”. O. Stanisław Tasiemski OP, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, ocenia dla Agnieszki Niesłuchowskiej pierwszy rok pontyfikatu Leona IV: – On nie działa pod wpływem impulsu. To człowiek refleksji.

„Medalowa supernowa”. Klub założony w 2021 r., a już z medalem na zapleczu PlusLigi. CUK Anioły Toruń, których głównym udziałowcem jest Wilfredo Leon, konsekwentnie rośnie w oczach – pisze Maciej Pasecki.

„Adwokat diabłów”. Polska Temida jest nie tylko ślepa, ale też głucha i ułomna. Taki przynajmniej jej obraz wyłania się na podstawie książki słynnego adwokata Pawła Matyi, z którym rozmawia Andrzej Kwaśniewski.

