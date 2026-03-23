Karol Nawrocki wściekł się na wizji. Wystarczyło jedno pytanie

Karol Nawrocki spotkał się w Przemyślu z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem z okazji obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Karol Nawrocki skrytykował Unię Europejską

W trakcie konferencji prasowej polityk nie szczędził gorzkich słów pod adresem Unii Europejskiej. – Zarówno ja jak i prezydent Sulyok jesteśmy zwolennikami tego, aby i Polska i Węgry były w Unii Europejskiej, aby troszczyć się o rodzinę europejską i Unię Europejską. Ale troska nie oznacza braku krytyki – stwierdził Karol Nawrocki.

– To co robi Komisja Europejska: biurokratyzacja pewnych procesów, próby centralizacyjne wychodzące poza traktaty Unii Europejskiej, to zobowiązuje nas do tego, aby w trosce o rodzinę i jedność Europejską podnosić nasze wątpliwości – dodał.

W swoim wystąpieniu polski prezydent wspomniał także o ustawie klimatycznej ETS. Określił ją mianem „ideologicznej polityki”. – W trosce o młodzież, kobiety, o nasze dzieci i nasze żony, podnoszę kwestię polityki Komisji Europejskiej w kontekście imigracji i mówię "stop" nielegalnej imigracji w Rzeczpospolitej Polskiej. Nasze granice są święte – stwierdził. Następnie Karol Nawrocki dodał, że „Polacy kochają Węgrów, nienawidzą Władimira Putina, który jest zbrodniarzem wojennym”.

Karol Nawrocki zirytowany po pytaniu z TVN24

Po zakończeniu przemówienia dziennikarze mieli możliwość zadawania pytań obu prezydentom. Reporter TVN24 Mateusz Półchłopek próbował dopytać Karola Nawrockiego, czy przed zaplanowanym spotkaniem z Viktorem Orbanem, nie przeszkadzają mu zażyłe relacje węgierskiego premiera z prezydentem Rosji.

Po tym pytaniu prezydent ruszył szybkim krokiem w stronę dziennikarza. Po tym jak dotarł na skraj sceny, nie ukrywał swojej irytacji. – O co chce pan dopytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Robiliście materiały o tym, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski – krzyknął polityk w stronę dziennikarza TVN24.

Zachowanie głowy państwa zarejestrowały kamery.

Chwilę później reporter ponownie usiłował zadać pytanie i nawiązał do spotkania Karola Nawrockiego z Viktorem Orbanem, które miało się odbyć cztery miesiące temu, jednak ostatecznie zostało odwołane. – Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz, rozumie pan redaktor? Do widzenia – odparł jedynie prezydent i zakończył wypowiedź.

