Rewolucja w polskim wojsku. Nawrocki podjął kluczową decyzję

W Siłach Zbrojnych RP doszło do kluczowego przetasowania na najważniejszych stanowiskach dowódczych.

Nowym dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych zostanie gen. dyw. Ireneusz Nowak, dotychczasowy zastępca dowódcy generalnego i inspektor sił powietrznych. Na tym stanowisku zastąpi gen. Macieja Klisza, który zgodnie z naszymi wcześniejszymi ustaleniami obejmie prestiżową funkcję szefa sztabu w dowództwie NATO w Brunssum.

Oficjalne przekazanie obowiązków odbędzie się we wtorek 2 czerwca w Pałacu Prezydenckim.

Wkrótce więcej informacji