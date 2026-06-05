Strategia PiS w Krakowie. „To bezpieczne posunięcie. Może przynieść przyzwoity wynik”
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Strategia PiS w Krakowie. „To bezpieczne posunięcie. Może przynieść przyzwoity wynik”

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Michał Drewnicki
Michał Drewnicki Źródło: Archiwum prywatne / Facebook
Kandydatem PiS na prezydenta Krakowa będzie Michał Drewnicki. Czy ta decyzja się PiS opłaci? Jak mówi dr Jan Maria Jackowski, analityk polityczny i były parlamentarzysta, PiS ubezpieczyło tą kandydaturą swoją pozycję. – To bezpieczne posunięcie, które może przynieść przyzwoity wynik, ale perspektywa wyborcza byłaby dla partii o wiele bardziej obiecująca, gdyby spróbowali porozumieć się z innymi środowiskami i połączyć siły – mówi w rozmowie z „Wprost”.

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa został Michał Drewnicki – polityk lokalny, dotąd mało rozpoznawalny na szczeblu ogólnokrajowym. To celowy zabieg prezesa partii, Jarosława Kaczyńskiego?

Jan Maria Jackowski: To konkretna strategia, będąca pokłosiem raczej negatywnych doświadczeń PiS w Krakowie. Kandydaci tej partii nigdy nie uzyskali tam spektakularnego sukcesu w wyborach samorządowych. Tym razem postanowiono zminimalizować ryzyko i wystawić sprawdzonego, krakowskiego samorządowca, który nie kojarzy się z wielką polityką i nie jest powszechnie znany w skali kraju.

Drewnicki jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa i ma w środowisku dobre opinie. Rafał Bochenek, rzecznik PiS, uważa, że jest ponadpartyjny i ponadśrodowiskowy.

I dobrze. Nadmierna polityzacja i partyjniactwo zaczynają ciążyć wyborcom w metropoliach – mają oni dość traktowania dużych miast jako łupu dla największych formacji. Z tego punktu widzenia to bezpieczne posunięcie, które może przynieść przyzwoity wynik.

Strategia stawiania na twarze mniej znane opłaciła się już prawicy w przypadku Andrzeja Dudy czy Karola Nawrockiego. Kraków jest jednak specyficznym, a jednocześnie liberalnym miastem. Czy Michał Drewnicki ma tam jakiekolwiek szanse na zwycięstwo?

Źródło: Wprost
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