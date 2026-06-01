Więcej krytyki niż pochwał. Tak Polacy ocenili Karola Nawrockiego

1 czerwca 2025 r. została przeprowadzona druga tura wyborów prezydenckich w Polsce, w której Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego, zdobywając ok. 370 tys. głosów więcej niż jego konkurent. W najnowszym sondażu United Surveys by Instytut Badań Rynkowych i Społecznych dla Wirtualnej Polski respondenci zostali zapytani, jak oceniają dotychczasową prezydenturę urzędującej głowy państwa.

Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Ponad połowa na „nie”. Nowy sondaż

23,6 proc. respondentów wybrało wariant „zdecydowanie pozytywnie”, a 24,6 proc. – „raczej pozytywnie”. Łącznie suma pozytywnych ocen wyniosła 48,2 proc. Przeciwnego zdania jest 50,1 proc. badanych, w tym 23,4 proc. ankietowanych „zdecydowanie negatywnie” ocenia działalność prowadzoną przez Karola Nawrockiego, a 26,7 proc. – „raczej negatywnie”. 1,7 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

Co oczywiste, widać silną zależność między poglądami politycznymi respondentów, a sposobem, w jaki oceniają prezydenturę Karola Nawrockiego. W elektoracie koalicji rządzącej (Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050) negatywnie działania głowy państwa ocenia 93,7 proc. badanych.

Z kolei wśród ankietowanych, którzy deklarują się jako elektorat opozycji (wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Razem), odnotowano aż 80,9 proc. pozytywnych dla prezydenta Polski opinii. Jeśli chodzi o wyborców niezdecydowanych i niegłosujących, w maju pozytywnie Karola Nawrockiego oceniło 52,5 proc. badanych, a negatywnie – 43,3 proc.

Najnowszy sondaż United Surveys by Instytut Badań Rynkowych i Społecznychdla Wirtualnej Polski zrealizowano metodą CATI/CAWI w dniach 28-29 maja 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

