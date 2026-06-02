Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę. „Prezydent nie jest notariuszem rządu”

We wtorek 2 czerwca prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał pięć ustaw, a jedną zawetował. – Szanowni państwo, dziś podjąłem decyzje dotyczące kilku ustaw przyjętych przez parlament. Pięć kolejnych podpisałem, ponieważ usprawniają funkcjonowanie państwa i odpowiadają na realne potrzeby Polaków. Jedną z ustaw zawetowałem, ponieważ moim obowiązkiem jest chronić obywateli przed nadmierną biurokracją, nieuzasadnionymi kosztami i źle przygotowanym prawem, uderzającym w przedsiębiorców – mówi na nagraniu prezydent.

Karol Nawrocki podpisał następujące ustawy:

Ustawę z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 1765).

Ustawę z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 2290).

Ustawę z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (numer druku sejmowego 2319).

Ustawę z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o radcach prawnych (numer druku sejmowego 1963).

Ustawę z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (numer druku sejmowego 2293).

