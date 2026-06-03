Karol Nawrocki szykuje ważną inicjatywę. Zapowiedział zbiórkę podpisów

Doradca Karola Nawrockiego Jakub Banaszek poinformował, że prezydent podjął kolejne kroki po kontrowersyjnej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o dekret prezydenta Ukrainy, na mocy którego Centrum Operacji Specjalnych „Północ” Sił Zbrojnych Ukrainy otrzymało honorową nazwę „Bohaterów UPA”.

Nawrocki rusza z nową akcją. Wkrótce zbiórka podpisów

- Na początku przyszłego tygodnia zawiąże się komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, której przedmiotem jest zakaz propagowania banderyzmu – przekazał współpracownik głowy państwa. – Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, kwestie techniczne takie jak obsługa prawna są już przygotowane, ale oficjalnie poinformujemy o tym 8 czerwca, kiedy złożymy dokumenty do marszałka Sejmu. Po zakończeniu stosownej procedury formalnie będziemy mogli rozpocząć zbiórkę podpisów – dodał polityk.

Według Jakuba Banaszka „inicjatywa ma być wyrazem obywatelskiego sprzeciwu, który ma się przyczynić do sformalizowania i umiejscowienia w odpowiednich ustawach i kodeksie karnym penalizacji zakazu propagowania banderyzmu”. – Jeżeli my, jako naród, nie zadbamy najpierw o szacunek względem ofiar ludobójstwa wołyńskiego i ich rodzin to inne narody nie będą nas szanować – tłumaczył doradca prezydenta.

Współpracownik Karola Nawrockiego zapowiedział, że „w skład komitetu wejdą samorządowcy i społecznicy z całej Polski m.in. prezydenci Bolesławca, Stalowej Woli, Przemyśla, Wejherowa, Puław oraz Kalisza”.

– Inicjatorzy obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej pomagali i pomagają uchodźcom, miastom ukraińskim. Ale jednoznacznie nie zgadzamy się z gloryfikacją ludzi, którzy domagali się czystki etnicznej na naszym narodzie i taką też przeprowadzili na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej czy Galicji – wyjaśnił w rozmowie z PAP.

Nawrocki chce odebrać order Zełenskiemu

Wcześniej Karol Nawrocki zaproponował, aby jednym z punktów posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego, które zwołano na 8 czerwca, było odebranie orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Prezydent podkreślił, że bardzo krytycznie ocenia decyzję ukraińskiego przywódcy.

– Dostarczył tym najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie – komentował. – To też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, bardzo się mylili. Wołodymyr Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej – dodał.

Czytaj też:

Sikorski wymownie o ruchu Zełenskiego. Wystarczyło jedno zdanieCzytaj też:

Nawrocki nie może odebrać orderu Zełenskiemu? Niespodziewany problem Pałacu