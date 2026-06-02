Nawrocki nie może odebrać orderu Zełenskiemu? Niespodziewany problem Pałacu

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie dążył do odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To reakcja na decyzję władz Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy nawiązującej do UPA. Sytuacja prawna wokół takiej procedury jest jednak skomplikowana. W Pałacu Prezydenckim trwa analiza, czy taki ruch można przeprowadzić samodzielnie, czy konieczna będzie kontrasygnata premiera.

Nawrocki chce odebrać order Zełenskiemu. Pałac ma jednak problem

Według ustaleń Wirtualnej Polski kluczowe znaczenie ma opinia prawna przygotowana jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy. Wynika z niej, że konstytucja wyraźnie przyznaje prezydentowi prawo do nadawania orderów, ale nie reguluje wprost ich odbierania.

Część prawników uważa więc, że pozbawienie odznaczenia nie jest samodzielną prerogatywą głowy państwa. W takim przypadku potrzebny byłby podpis premiera. Oznaczałoby to, że bez zgody Donalda Tuska decyzja mogłaby zostać zakwestionowana.

Trudne położenie Tuska

Sytuacja stawia szefa rządu w trudnym położeniu. Odmowa podpisu mogłaby zostać przedstawiona przez przeciwników jako obrona działań ukraińskich władz związanych z UPA. Z kolei zgoda na odebranie orderu mogłaby zostać odebrana jako nadmiernie ostra reakcja wobec Kijowa.

Sam Tusk krytycznie ocenił decyzję Zełenskiego, wskazując, że narusza ona polską wrażliwość historyczną. Jednocześnie przestrzegał przed pogłębianiem sporów, które mogłyby zaszkodzić współpracy obu państw.

Kapituła Orderu Orła Białego wchodzi do gry

Sprawą ma zająć się Kapituła Orderu Orła Białego. Jej kanclerz, prof. Michał Kleiber, nie ukrywa krytycznej oceny decyzji ukraińskiego prezydenta.

– W moim przekonaniu ta decyzja prezydenta Zełenskiego była absolutnie haniebna i trzeba doprowadzić do wysłania jakiegoś naprawdę wyraźnego sygnału, że traktujemy ją jako skandaliczną. Niestety, nasze stosunki są popsute przez Ukrainę. Oczywiście niedocenianie przez nią wkładu, który myśmy mieli i mamy w pomoc dla Ukrainy związaną z wojną, jest skandaliczne. Więc zasługuje to na jakąś bardzo wyraźną decyzję z polskiej strony – powiedział Kleiber w rozmowie z WP.

Jak podkreślił, jeśli nie pojawi się inne rozwiązanie, odebranie orderu może okazać się jedynym sposobem wysłania mocnego sygnału do Kijowa. Ostateczna decyzja będzie jednak należała do prezydenta.

