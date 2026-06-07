Armenia wybiera między Rosją a Europą. Są wyniki exit poll

Rządząca w Armenii Partia Umowy Społecznej, kierowana przez premiera Nikola Paszyniana, ma wyraźnie wygrać wybory parlamentarne. Według sondażu exit poll zleconego przez ugrupowanie premiera zdobyło ono 56,7 proc. głosów. Jeśli wyniki potwierdzą się po zakończeniu liczenia głosów, Paszynian utrzyma władzę mimo spadku popularności obserwowanego w ostatnich latach. Pięć lat temu jego ugrupowanie mogło liczyć na ponad 54 proc. poparcia, jednak kolejne badania wskazywały na stopniowe osłabienie pozycji premiera.

Drugie miejsce według sondażu zajęła partia Silna Armenia, związana z rosyjskim biznesmenem ormiańskiego pochodzenia Samwelem Karapetianem. Ugrupowanie miało uzyskać 17,5 proc. głosów.

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Jeszcze przed publikacją oficjalnych rezultatów pojawiły się pierwsze kontrowersje. Bratanek Samwela Karapetiana ogłosił, że to ugrupowanie Paszyniana miało przegrać wybory. Wezwał też zwolenników opozycji do monitorowania procesu liczenia głosów i pilnowania, aby nie doszło do ewentualnych manipulacji. OKO.Press zwraca uwagę, że wcześniejsze niezależne sondaże dawały premierowi znacznie słabszy wynik. Badania realizowane przez International Republican Institute oraz EVN/ARMES wskazywały na poparcie w przedziale od 32 do 38 proc. Z kolei Gallup szacował je na niewiele ponad 28 proc. W każdym z tych badań znaczną grupę stanowili jednak wyborcy niezdecydowani.

Oficjalnie potwierdzono natomiast wysoką frekwencję, która wyniosła 58,97 proc.

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Niedzielne głosowanie było postrzegane jako referendum nad kierunkiem polityki zagranicznej Armenii. Paszynian od kilku lat stawia na rozwój współpracy z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz dąży do zawarcia trwałego porozumienia pokojowego z Azerbejdżanem. W ostatnich miesiącach premier podejmował działania mające podkreślić prozachodni kurs kraju. Erywań był gospodarzem spotkania przywódców państw europejskich oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Wstępne wyniki wyborów mają zostać ogłoszone przez Centralną Komisję Wyborczą Armenii w poniedziałek. Jeśli żadna partia nie uzyska stabilnej większości, możliwe będzie przeprowadzenie drugiej tury wyborów.

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