Polacy idą za głosem Nawrockiego. Chcą odebrania orderu Zełenskiemu. Sondaż dla „Wprost”

Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu imienia „Bohaterów UPA” Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ”. To elitarna jednostka, która wchodzi w skład Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zełenskiemu powinien zostać odebrany order? Polacy idą za głosem Nawrockiego. Nowy sondaż

Ruch Kijowa wywołał oburzenie w Polsce. Głos w dyskusji zabrał m.in. Karol Nawrocki. Prezydent zaproponował, aby jednym z punktów posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego, które odbędzie się 8 czerwca, było odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu tego odznaczenia.

– Prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej – powiedział Karol Nawrocki.

Przesłanką do odebrania orderu jest uznanie, że do odznaczenia doszło w wyniku wprowadzenia w błąd albo że odznaczony dopuścił się czynu, przez który stał się niegodny wyróżnienia. Decyzja prezydenta w tej sprawie, aby stała się prawnie wiążąca, wymaga kontrasygnaty premiera. „Jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość. Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie rozumieć. Polski też. Zanim będzie za późno!” – napisał Donald Tusk na portalu X (dawnym Twitterze – red.)

W najnowszym sondażu, który pracownia SW Research przeprowadziła dla „Wprost”, zapytaliśmy Polki i Polaków, czy popierają inicjatywę Karola Nawrockiego i są za odebraniem Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Aż 52,3 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, a 22,4 proc. jest przeciwnego zdania. 25,3 proc. nie ma jednoznacznej opinii.

Polacy podzieleni ws. Wołodymyra Zełenskiego. Szczegółowe wyniki badania